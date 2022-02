Benjamín López: “Rafa Nadal no se pliega al discurso progre y feminista”

Podemos no soporta el éxito de Rafa Nadal.

El deportista se ha consolidado como el mejor tenista de la historia en el Open de Australia, algo que parece no haberle sentado muy bien al partido morado. Ni Pablo Iglesias ni Irene Montero escribieron un mensaje de apoyo en las redes sociales.

El periodista Benjamín López destaca en ‘La Segunda Dosis’, el programa que dirige a diario Alfonso Rojo a través del canal de Youtube de Periodista Digital, que Nadal es un personaje “ejemplar en todos los ámbitos” que no se pliega al “discurso progre”.

Señala que el tenista “presume de ser español y defiende a su país”. “Cosas que, para determinados sectores de la izquierda, son absolutamente intolerables. Es una persona absolutamente ejemplar y cuanto más le disgusta a toda esa gente, más nos gusta a los demás. Es directamente proporcional” comenta.

Es otra vergüenza más del PSOE. El partido ha utilizado en su cuenta oficial la foto de una pensionista como beneficiaria de la nueva reforma de las pensiones que ha resultado ser mentira.

“En Pedro Sánchez no hay nada que sea verdad. Es absolutamente dantesco. La propaganda socialista no tiene límites. Con este Gobierno que tenemos la realidad es absolutamente paralela, es la que crea el Gobierno y no tiene nada que ver con lo que vivimos los demás”.