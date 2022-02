Condena millonaria a Mediaset por las mentiras de Jorge Javier Vázquez sobre Jesulín y Campanario

Mediaset ha sido condenada a pagar 180.000 euros, la mitad a cada uno de los demandantes, María José Campanario y Jesulín de Ubrique, que denunciaron al grupo audiovisual por intromisión ilegítima a los derechos al honor y a la intimidad en varios programas de Telecinco, emitidos en enero de 2019. En ellos se hablaba de la supuesta ruptura de la pareja y de la no menos presunta infidelidad del torero con una o dos presentadoras de la propia cadena de televisión.

Una vez celebrado el juicio, el magistrado Carlos José Rodríguez estima parcialmente la demanda, en la que se solicitaban 500.000 euros en concepto de indemnización, y obliga a Mediaset a un doble pago: 5.000 euros a cada demandado por invasión de su intimidad personal y familiar en el programa Sálvame diario emitido el 29 de enero de 2019, y otros 185.000 por el contenido de varios espacios, como Viva la vida y distintas versiones de Sálvame (Limón y Naranja) ofrecidos entre el 10 y el 15 de febrero de ese mismo año.

La sentencia, tal y como cuenta el diario ABC, es muy dura con las supuestas informaciones que ofrecieron estos espacios. Se habla incluso de «desprecio absoluto hacia la realidad y la verdad, no solo la veracidad». Sobre todo cuando se intentó «utilizar la imagen y la presencia» de Jesulín en una rueda de prensa «por motivos claramente ajenos», «para generar la expectación en la audiencia (claramente infundada)», de que el actor podría confirmar la noticia con la que se especulaba, su separación. «Todo ello en orden a mantener la audiencia de un programa de televisión. Fin jurídicamente legítimo excepto cuando se hace a costa de los derechos fundamentales protegidos en nuestra Constitución».

El juez también recuerda que dio la oportunidad a Mediaset, a través de sus periodistas, de confirmar la veracidad de los hechos. Así, propuso la presencia de dos testigos: José Antonio León Navarro, encargado de dar la ‘noticia’ de la separación en el programa de 29 de enero de 2019, y Diego Arrabal, artífice de la ‘noticia’ de la infidelidad y la supuesta identidad de la presentadora de televisión con la que se produjo.

«La declaración del Sr. León fue clarificadora», explica el magistrado. «Él se limitó a dar la noticia, él no era la fuente de la misma, no la obtuvo por sus propios medios. Sencillamente la ‘noticia’ la tenía el programa y se le encargó transmitirla a él. Desconoce si la ‘noticia’ se contrastó. No era su noticia ni por lo tanto su función la de contrastarla. Desconoce lo que pudo hacer o dejar de hacer la persona responsable del programa».

«En segundo lugar, respecto al Sr. Arrabal, no compareció al juicio, y la demandada decidió renunciar a su declaración».

La prueba testifical, «lejos de acreditar la veracidad de la información, más bien acentuó la ausencia absoluta de la misma. La falta de diligencia de los responsables de la emisión de las ‘noticias’ para contrastar las mismas fue clamorosa», sostiene la sentencia.