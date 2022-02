Cárdenas, a raquetazos contra el exvicepresidente del Barcelona por despreciar a Nadal

Un revés en toda regla.

Javier Cárdenas arrancaba este 2 de febrero de 2022 en su podcast ‘Levántate OK’ en Periodista Digital y Okdiario con un raquetazo en todo el morro del exvicepresidente del Fútbol Club Barcelona, Alfons Godall y actual vicepresidente en la Fundación del club culé.

La mano derecha de Joan Laporta cargaba duramente contra Rafael Nadal con un mensaje que no era, precisamente, una felicitación por haberse llevado la victoria en el Open de Australia y haber sumado a su palmarés 21 grandes torneos.

El directivo blaugrana soltaba esta ‘perla’ contra el tenista de Manacor (Mallorca):

El presentador de ‘Levántate OK’ no se anduvo con contemplaciones para definir la barrabasada de Godall:

Su tuit es ridículo y pone de manifiesto que no tiene dos dedos de frente. Tú puedes ser independentista, pero por eso decir que odias a España hay que ser imbécil. Eres un pobrecito. Ha comentado que siempre le ha dado como angustia y como rabia Rafael Navidad. Y además lo que ha hecho ha sido traducir su apellido al castellano cuando siempre ellos lo hacen al catalán.

Mira, que alguien que está en la Fundación del Barcelona y que no se dé cuenta de que el equipo tiene seguidores en Andalucía, en Madrid, en todas partes de España y del mundo, que hagas ese comentario es para que todos los culés, que pensamos que eso es un delito de odio, se enfrenten a gentuza así. Además es que hay que ser imbécil porque el vicepresidente de la Fundación del Barcelona es español.

Que se insulte a tantos aficionados del Barcelona que no son catalanes, que son por ejemplo de Madrid, me parece increíble. Y que un presidente como Laporta no alce la voz para decirle que queda destituido y que no nos representa porque el Barcelona es un club que tiene seguidores en toda España. Yo no entiendo como la gente no se borra. Por cosas así, yo me borraría. Ese comentario xenófobo de Alfons Godall me da asco.