Los datos de Xavier Horcajo sobre la economía en España que evidencian las mentiras de Pedro Sánchez

España es el país de toda la Eurozona con más desempleo.

Según los últimos datos publicados por Eurostat, la tasa de paro en 2021 cerró en un 7% para los países de la zona euro, con España con un 13%.

El periodista Xavier Horcajo analiza la situación económica y política del país en ‘La Segunda Dosis’, el programa que lanza a diario Alfonso Rojo a través del canal de Youtube de Periodista Digital.

“Los datos reflejan que el país se estanca, a pesar del empleo público. Esto es una economía de mercado y aquí nos falta crecimiento, seguridad y confianza empresarial para vender el empleo. Y no se gestiona bien metiendo incremento de los impuestos a los empresarios y a los trabajadores, no se gestiona bien, con un proceso de inflación, a pesar de que ahora hay una caída de medio punto en la inflación nos sigue dejando en 6% que no es asumible en una economía que está tambaleante buscando crecimiento.”