Javier Ruiz se mete en el avispero de Pablo Iglesias y acaba largando de Vicente Vallés

Dice un viejo adagio que perro no come carne de perro.

Pero esta máxima no aplica a determinados periodistas.

Un ejemplo claro y evidente es Javier Ruiz, presentador de ‘Las Claves del Siglo XXI’ (TVE), que no tuvo empacho alguno en ir al avispero de Pablo Iglesias, La Base, para largar la Traviata sobre Vicente Vallés.

Bien es cierto que el expresentador de Mediaset quiso jugar al papel de ponerle una vela a Dios y otra al diablo, pero representar ese rol supone que al final te posicionas del lado del exvicepresidente del Gobierno Sánchez.

Ya quedaba clara la intención del espacio de Iglesias porque lo que iba a tratar con Ruiz eran «los bulos y la normalización de la mentira en los medios de comunicación».

El conductor de ‘Las Claves’ subrayaba que para él era esencial la defensa del periodismo:

Y se atisbaba el momento en el que se iba a poner sobre la mesa el nombre que más alergia le da a Pablo Iglesias, el presentador de la segunda edición de las Noticias de Antena 3. Esto es lo que soltaba Ruiz por su boquita:

Para mí es periodismo esencial para la democracia. Y eso me lleva a defender incluso a los que piensan radicalmente contrario a lo que pienso. Yo, y no quiero dar nombres, pero algunos de los que estabais diciendo ahí merecen mi respeto. Y me vas a perdonar que yo no le avalo, ni le comparto ni nada… Estoy viendo a Pablo que se ríe, sois unos pájaros porque sabéis que me voy a meter en esta, pero me voy a meter en esta.