Lucía Méndez (El Mundo) insulta a los diputados de UPN por ‘rebelarse’ contra Sánchez y Tertsch la despedaza

La podemita Lucía Méndez atacó a los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro (UPN) que se ‘rebelaron’ contra Pedro Sánchez y, rompieron la disciplina de voto de su partido, votaron en contra de la Reforma Laboral del PSOE-Podemos.

Para la periodista de ‘El Mundo’, la actuación de ambos “ha sido una vergüenza y una cobardía”. Incluso, les reprocha que esperaron “al último momento para desobedecer a su partido y no explicar el sentido del voto en la tribuna. Fingir una ataque de conciencia es, sencillamente, grotesco”.

El comportamiento de los diputados de Unión del Pueblo Navarro (UPN) ha sido una vergüenza y una cobardía. Esperar al último momento para desobedecer a su partido y no explicar el sentido del voto en la tribuna. Fingir una ataque de conciencia es, sencillamente, grotesco.

El ataque de Méndez contra los diputados de UPN encontró la dura respuesta del eurodiputado de VOX, Hermann Tertsch, quien comenzó metiéndole un ‘zasca’: “No se puede esperar que tú entiendas la dignidad, el patriotismo y la conciencia”.

A lo que agregó: “Tú eres de los que, no por culpa vuestra, nunca han sabido qué significa todo eso. No es necesario que lo entiendas. Se puede vivir sin ello, más pegados a la tierra o al fango”.

No se puede esperar @LuciaMendezEM que tú entiendas la dignidad, el patriotismo y la conciencia. Tu eres de los que, no por culpa vuestra, nunca han sabido qué significa todo eso. No es necesario que lo entiendas. Se puede vivir sin ello, más pegados a la tierra o al fango. https://t.co/B68ys4GRxW

— Hermann Tertsch (@hermanntertsch) February 4, 2022