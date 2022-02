Ana Vázquez (PP): “¡Escándalo! Batet está sometida al ‘sanchismo’ y ha prevaricado”

Es la nueva ignominia del Gobierno PSOE-Podemos.

El ‘pucherazo’ de Meritxell Batet durante la votación de la reforma laboral es una muestra más de la falta de escrúpulos de este Ejecutivo.

La diputada del PP en el Congreso, Ana Vázquez, denuncia en ‘La Segunda Dosis’ (Periodista Digital) el sometimiento de la presidenta del Congreso al ‘sanchismo’.

“Está claro que hubo una voluntad por parte de la presidenta y del PSOE de vulnerar lo que era el derecho del diputado a dejarle votar. Y eso se hizo a sabiendas, con alevosía. Los servicios de la cámara, cuando estamos enfermos, como es el caso de este diputado, sí que están obligados a llamarnos y a preguntarnos si los votos que hemos emitido son los correctos”, explica Vázquez.

En este sentido, advierte la diputada que se intentaba aprobar la reforma laboral “por la vía que fuera”, incluso la ilegal, “porque esto es una ilegalidad”.

“Si no les salían los números de una manera, les salían de otra. Batet, unilateralmente, prevaricó no permitiendo cumplir con el reglamento del Congreso. Esto es un asalto a las instituciones. A mí me abochorna que esto esté pasando en el Congreso cuando tiene que prevalecer la voluntad del diputado”.