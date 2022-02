Pepe Domingo Castaño ‘se va’ a la competencia y ‘raja’ de la radio que hace ahora COPE

Pepe Domingo Castaño sigue su ronda de entrevistas con motivo de la promoción de su libro Hasta que se me acaben las palabras, dónde hace un recorrido por su dilatada vida profesional.

El animador de Tiempo de Juego de la Cadena COPE, alma mater del programa junto a su director Paco González, en esta ocasión promocionaba su libro en una charla con los periódicos del grupo Prensa Ibérica.

Lo más llamativo de la entrevista, tal y como ha comprobado Periodista Digital, se producía cuando Pepe Domingo hacía una reflexión sobre la deriva que actualmente está tomando la radio y, en especial, a la decisión de retransmitir por televisión (como ocurre con Tiempo de Juego) los programas:

“La radio tiene el mismo futuro que tuvo cuando se inventó la tele. En una batalla entre la imagen, esa que dicen que vale más que mil palabras, en el lado contrario está la imaginación, y la radio tiene eso maravilloso que es la imaginación. Por eso a mí no me gusta demasiado que ahora nos estén televisando mientras hacemos el programa, porque pierde el encanto de lo imaginativo. Está muy bien lo de YouTube, pero yo no estoy de acuerdo. La radio es radio y la tele es tele”.

Y ratificaba lo dicho, después de que el entrevistador le dijese que el futuro de la radio pasa por ese modelo televisivo, haciendo hincapié en su desacuerdo:

“Sí, desgraciadamente va a ir por ahí, y eso no me gusta. De todas maneras, creo que la radio es tan potente que, con el tiempo, volverá a ser esa radio imaginativa en la que todos creemos, y no esa radio de exposición total que le quita el encanto que debería tener”.

¿Habrán tomado nota sus compañeros de COPE y en especial los de Tiempo de Juego?