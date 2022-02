Cárdenas, desatado con el silencio mediático ante el escándalo del marido de Nadia Calviño

Desatado por completo.

Javier Cárdenas ha estallado ante el silencio de varios medios de comunicación a la hora de abordar el escándalo del marido de Nadia Calviño.

Este 9 de febrero de 2022 el conductor de ‘Levántate OK’, el podcast despertador que a diario se puede escuchar tanto en Okdiario como en Periodista Digital, abordaba ya no tanto la noticia de que el esposo de la vicepresidenta primera del Gobierno y titular de Economía, Ignacio Manrique de Lara, fuese director de marketing de una consultora tecnológica que, casualmente, gestiona el cobro de un paquete de fondos europeos que reparte su esposa desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Esa empresa oferta ocho tarifas que venden soluciones de digitalización, con precios que oscilan entre los 125 y los 6.000 euros. Cualquier pequeño y mediano empresario que opte a esas ayudas estatales de Calviño está obligado a contratar previamente una sociedad intermediaria como la de su marido.

Cárdenas se mostraba claro y contundente:

Pero es que lo que sería un escándalo hace unos años, han conseguido que parezca que es algo normal, que no pasa nada. No se abren informativos con contundencia. En algunos sitios sí se ha dado, pero sin contundencia. Nadie pone en una encrucijada a gente que hace cosas que son totalmente ilegales. Esto es ilegal porque te enfrentas a cohecho, a tráfico de influencias, te enfrentas a prevaricar. Es que esto es muy grave.

Para quienes no lo sepáis, esa sociedad intermediaria siempre es la que gana, aunque luego no consiga las ayudas para esas pymes. Yo cada día no dejo de sorprenderme con algo que me parece ciencia ficción y es que cada día haya un escándalo, pero que noticias como esta, que debería ser una de dos: o esta señora dimite porque es incompatible con su cargo o él se dedica a otra cosa distinta.

El director de ‘Levántate OK’ proseguía:

Sin embargo, no pasa nada. Tienen a tantos y tantos medios comprados que los que somos libres somos una minoría. Y, aunque este programa, por fortuna, se oye mucho, no nos oye toda España y no conseguimos encabronar a toda España que es lo que debe de hacer un buen periodista que se dedique a esto. Hay programas que desde las seis hasta las dos de la tarde en los que se dan noticias y en los que se debería de preguntar por estas cosas.

Este es el tongazo del siglo. Con nuestros impuestos se paga a la mayor parte de los medios de comunicación para que no formulen estas preguntas y esto es lo que a mí me costó mi puesto de trabajo. Por este pucherazo continuo es por lo que España no va bien.