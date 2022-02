Mario Garcés (PP): “Soy liberal y nunca me ha importado pactar con VOX”

La votación de la reforma laboral del Gobierno PSOE-Podemos con el voto del diputado del PP y el ‘pucherazo’ de Meritxell Batet ponen en la cuerda floja al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El diputado del PP en el Congreso, Mario Garcés, califica en ‘La Segunda Dosis’ (Periodista Digital) como un “espectáculo” dicha votación.

Una votación muy ajustada donde cualquier error podía decantar que se decantara a favor o en contra.

“Cuando aparentemente estaba todo ganado, a pesar de que estaba siendo imprevisible, se produce un fallo por parte de un diputado del Partido Popular”.

“Yo no voy a entrar en si es un fallo telemático o si es un fallo humano. Probablemente sea un fallo humano. ¿Hasta qué punto se puede disculpar un fallo humano? Algunos dirán que hay que abogarle en todo tipo de penalidades y otros que disculparán y serán indulgentes. Pero, me parece terrible el ensañamiento al que ha sido sometido este diputado. Es verdad que, si ha sido un error humano, tiene consecuencias, pero el ensañamiento en redes sociales y en algunos medios de comunicación me parece brutal”.