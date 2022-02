Inés Sainz: «Trump me caía fatal, hasta que vi que los periodistas no le tenían respeto y cambié de opinión»

En el 25 aniversario de su coronación como Miss España, en 1997, la exmodelo y actual empresaria de éxito, Inés Sainz, nos recuerda algunos de los momentos más apasionantes de su vida.

Esta bilbaína de 46 años muestra su orgullo por haber sido capaz de reinventarse y convertirse en fundadora de su propia empresa de comunicación, ‘Back Up’ y en científica de datos. Sainz asegura que guarda buenos recuerdos del mundo de la moda y que nunca percibió en él tanta oscuridad como la gente cree que existe:

«Yo me protegía mucho, llegaba, trabajaba y me iba a mi casa».

Inés Sainz recuerda con especial viveza como tras ser coronada como Miss España, concurrió en el certamen de ‘Miss Universo’ y allí conoció al que después llegaría a ser presidente de los Estados Unidos, Donald Trump:

«Al principio me caía fatal, me parecía machista y misógino, pero luego, ya en la Casa Blanca, comprobé que los periodistas eran bordes con él, no al revés, y que no le tenían ningún respeto. Ahí varié mi opinión sobre él».