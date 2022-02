David Gómez González: “Tezanos no acierta ni una usando dinero público”

El presidente del CIS, José Féliz Tezanos, está siendo muy criticado a cuenta de los errores que ha cometido en las encuestas de las elecciones en Castilla y León, que proyectaban un resultado muy alejado de la realidad.

El abogado David Gómez González analiza el futuro de Tezanos en ‘La Segunda Dosis’ (Periodista Digital) y valora el resultado electoral en la región.

“Tezanos no acierta ni una y lo más curioso es que no lo hace ni usando el dinero público. Al final, en la última encuesta de Castilla y León, el triunfador de la noche electoral iba a ser Tudanca y no acertó ni en una”, indica.

“Yo creo que hay una clara intencionalidad política en cocinar esas encuestas, de estrategia de partido. Se están usando las instituciones públicas, en este caso, la que dirige Tezanos para instrumentalizar el voto de la ciudadanía y para darnos una realidad que no es la correcta.”

El CIS, al servicio del PSOE

En este sentido, critica Gómez que el CIS ha pasado de ser una institución que ha servido durante muchos años a los intereses del conjunto de la nación, y de los españoles a ser una herramienta política en manos de Sánchez “que es quien permite esto y lo alienta”.

Además, señala que Tezanos debería haber sido cesado en el momento en el que las encuestas dan como ganador al PSOE.

Son olvidar, por tanto, que el sueldo del presidente del CIS es público y sale del dinero de todos los españoles, “la administración pública no puede ser partidista gobierne quien gobierne. Estamos viendo un uso torticero y partidista de las instituciones que nos asisten al conjunto de los ciudadanos”, señala.

Y lo peor -critica- es que nadie del Gobierno va a decir nada, “porque están metidos en el fregado y necesitan que esto sea así para rascar votos.”