Rosa Díez: “No hay nada más patriótico que echar a Pedro Sánchez de la Moncloa”

Tuvieron que hacer frente a la animadversión del nacionalismo en el País Vasco.

‘Maquetos’ (La Esfera de los Libros) es la nueva novela de Rosa Díez, cofundadora y exlíder de UPyD, una historia íntima y personal sobre su familia.

En ‘La Segunda Dosis’ (Periodista Digital) Díez analiza con Alfonso Rojo la actualidad política del país y detalla las claves de su libro.

Lo cierto es que su historia es extrapolable a miles de familias en toda España, familias que llegaron de otros lugares a partes desarrolladas del país y transitaron desde la dictadura a la democracia construyendo país.

En el País Vasco, a los que venían de fuera les llamaban despectivamente ‘maquetos’, un apelativo del PNV con una connotación puramente racista.

Rosa Díez no se corta ni un pelo a la hora de criticar las fechorías del Gobierno PSOE-Podemos bajo la presidencia de Pedro Sánchez.

Tras el batacazo de la izquierda en Castilla y León, destaca Rosa que los castellanoleoneses han mandado un mensaje muy claro.

“Con este resultado, se confirma lo que ya ocurrió en Madrid, Podemos no tiene futuro en España , no es equiparable respecto a los resultados del PP, pero sí es equiparable el hundimiento del PSOE. Los ciudadanos han expresado que se fían más de lo que hagan las fuerzas constitucionalistas de la derecha que de lo que está haciendo y va a hacer el PSOE con Sánchez a la cabeza”.

Sobre el pacto del PP y VOX en la región, cree Díez que el PP debería abandonar ciertos “complejos” ya que algunos de sus dirigentes siempre están buscando que el PSOE les conceda el “carné de demócratas”, es decir, “que les considere de los suyos”.

Critica la cofundadora de UPyD que hay una diligencia del PP que busca que el PSOE “les quiera “y les acredite; “algo que sea malo para Bildu es bueno para España, si a Bildu le parece mal que el PP pacte con VOX, es que esto es buenísimo para España”, subraya.

“Defender la nación es defender la unidad y la igualdad de los españoles. Por tanto, hay que apostar porque trabajen unidos los partidos que defienden eso, no solo es un gesto de patriotismo verdadero sino que no hay nada más patriótico que echar a Sánchez de la Moncloa y echarle de todos los sitios en los que tenga influencia el ‘sanchismo’, no hay nada más patriótico que defender el interés general, a los ciudadanos y a la nación, que es garantía de igualdad de todos los españoles”.