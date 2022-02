Narciso Michavila: “Si hay repetición de elecciones, caerá la participación y alguno se llevará una sorpresa”

El resultado electoral en Castilla y León ha dejado un panorama convulso.

VOX exige a Alfonso Fernández Mañueco entrar en el Ejecutivo regional. El PSOE descarta la abstención y pide marginar al partido de Santiago Abascal. Los populares quieren gobernar en solitario.

Narciso Michavila, fundador y presidente de GAD3, lanza su predicción en ‘La Segunda Dosis’ y analiza las claves de los futuros pactos en Castilla y León.

“Desconozco totalmente lo que van a hacer los políticos negociando y tampoco me atrevo a decir que no vaya a haber repetición de elecciones. Parece lo menos lógico, pero no sería ni la primera ni la segunda vez que pasa, si esto ocurriera, bajaría la participación. No quiero ni imaginar lo que pasaría después de unas elecciones con tantas anomalías, les recomiendo a todos aquellos partidos que piensan que repitiendo elecciones deben tener bastante prudencia, porque no se sabe que puede pasar”.