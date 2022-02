Vicente Vallés provoca con su premio la rabia de las hordas podemitas

Les han salido sarpullidos por todo el cuerpo.

Las hordas podemitas no pueden ni ver a Vicente Vallés cuando sale cada noche a las 21 horas.

Así que cuando al presentador de las Noticias de Antena 3 se hace acreedor a un premio literario, el resultado no puede ser otro que el del insulto en redes sociales.

El comunicador de la primera cadena de Atresmedia fue proclamado el 18 de febrero de 2022 ganador del Premio Primavera con la novela ‘Operación Kazán’, una trama de espionaje que recorre gran parte del siglo XX y el XXI, y en el que están implicados el KGB, la CIA y el CNI.

Vallés reconoció que esta obra debía de haber estado finalizada antes, pero que la pandemia destrozó sus previsiones:

Con esta obra he aprendido lo difícil y lo largo que resulta escribir un libro. Con una situación de normalidad lo habría acabado antes, pero me ha llevado casi tres años. Durante la pandemia hubo un trabajo añadido para la mayoría de los periodistas. Pero lo increíble es que cuando consideras que has terminado, no lo has hecho. Tienes que empezar a releer y a corregir. Y nunca acabas ese proceso. Incluso ahora, cuando abro el libro por cualquier página, siempre encuentro una expresión que podría haber pulido o una palabra que cambiaría. Pero llega un momento en que tienes que añadir el punto final.