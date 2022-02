Vicente Gil: “Pablo Casado se ha pegado un tiro en el pecho”

La guerra interna del PP sigue haciendo estragos en la formación liderada por Pablo Casado.

El periodista de OKDiario, Vicente Gil, analiza la última hora de la contienda popular en ‘La Segunda Dosis’ (Periodista Digital).

“Pablo Casado se ha pegado un tiro en el pecho y sin vuelta atrás, y se lo ha pegado gracias a que está absolutamente aislado y entregado a Teodoro García Egea, alguien muy cercano a Pablo Casado comentó que no se puede cesar a Teo si Teo no quiere y él no es suficientemente generoso para intentar salvar a Casado marchándose”.