El divertido troleo de Jesús Cacho al «vividor» Pablo Iglesias y al «lameculos» Enric Juliana

El periodista Jesús Cacho ‘se lo pasó como un enano’ troleando a Pablo Iglesias y Enric Juliana.

El expresidente de Vozpópuli respondió con ironía y contundencia a los comentarios en su contra del antiguo corresponsal de ‘La Vanguardia’ en Italia y del ex vicepresidente segundo de Pedro Sánchez.

Enric Juliana Ricart publicó un tuit donde atacaba a Cacho diciendo: “Un tipo que actuó de agente promotor de Mario Conde le dice a Pablo Casado que piense en su familia. En ese punto están las cosas”.

Una osadía que pagó de inmediato, cuando el expresidente de Vozpópuli le zarandeó con fuerza.

“Juliana, te vi por primera vez en Paradís, Madrid, comida de la Generalitat, años noventa. Presidía Jordi Pujol . Me asombró la devoción con la que te dirigías al ‘honorable’. Desde entonces sé lo que eres: un lameculos del nacionalismo. Una sopa sin sustancia”.

Sin embargo, no ha sido el único en llevarse un varapalo por atacarle tras la publicación de su artículo ‘Pablo, piensa en tu familia’.

Iglesias también salió escaldado después de que cargase contra al periodista.

“No tengo la menor simpatía política por Pablo Casado y, si alguna vez, hubo cariño personal se perdió en la agresividad parlamentaria, pero amenazar a su familia es ser un mafioso repugnante Jesús Cacho. Ya sé que nosotros no recibimos solidaridad pero no somos como ellos”, indicó el exlíder de Podemos.

Sin embargo, no se esperaba que le metieran un ‘zasca’ en toda la boca.

“Pablo, hijo, no desesperes. Lo tuyo con la lectura tiene arreglo. A ver: la b con la o, bo. Bobo. Fácil, ¿no? Tu tuit te retrata como un caradura y un vividor, lo que siempre has sido. Un engañabobos. No hay más”, le respondió Cacho.