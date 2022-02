Javier Chicote: «Ayuso es una ‘rockstar'»

La guerra interna del PP sigue haciendo estragos en el partido.

Lo cierto es que el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, se reunirá este 23 de febrero de 2022 con los presidentes regionales de la formación en Génova para emprender la próxima convocatoria del congreso de los populares.

El líder del PP y Teodoro García Egea apenas tienen apoyos dentro de su propio partido.

Javier Chicote, periodista de ABC, comenta en ‘La Segunda Dosis’ la última hora de la crisis interna de la formación.

Expone el periodista que Casado y Egea están intentando ganar tiempo.

“Nos ha causado una sorpresa en ABC que pidan siete días. Siete días es mucho tiempo en política en una situación de crisis como en la que están. Además, a lo largo del día, los barones le habían exigido a Pablo Casado decisiones drásticas y rápidas. Sobre todo, rápidas porque el Partido Popular no puede enquistarse. Creo que Pablo Casado no ha reaccionado como debería hacerlo un líder. Además, durante todo este tiempo, solo hemos visto a Pablo Casado en el programa de Carlos Herrera. Ha habido más un adanismo por parte de Casado que un caso de maldad. La realidad es que el que está ahora mismo contra las cuerdas es Pablo Casado”.

Sobre el relevo de Alberto Núñez Feijóo, cree el periodista que sería “lo más razonable” porque es la persona que más capital político tiene ahora mismo en el partido con cuatro mayorías absolutas, un de prestigio con cierta edad y mucha experiencia.

A la derecha más dura, Pablo Casado no les gustaba porque lo veían un blando y se fueron a VOX, afirma y añade que ocurre lo mismo con Feijóo.

“ Hay un sector de la derecha más dura que no le gusta, pero es el capital político más importante que tiene ahora mismo el Partido Popular. Además, tampoco hay gran alternativa, porque la otra alternativa sería Isabel Díaz Ayuso. Es un fenómeno que hay que estudiarlo. Es una ‘rockstar’, una persona que la ridiculizaban los medios de izquierda y ahí empezó a crearse a Isabel Díaz Ayuso, una persona que no tenía currículum suficiente para ser la líder de Madrid. Se ha convertido en una líder muy fuerte, pero creo que Feijóo sería una apuesta mucho más segura a nivel nacional para liderar el Partido Popular”.

En cuanto a la publicación en ABC sobre el comunicado de Ayuso y la “justificación” del contrato de su hermano, explica Chicote que las fuentes del PP le aseguraron que el dinero que cobró el hermano de Ayuso era 286.000 euros y luego la presidenta de la Comunidad de Madrid explicó que eran solo 55.000 euros y que el resto eran de tres facturas que no tenían nada que ver con el contrato de la Comunidad de Madrid.

“Si esto fuera así, no entiendo por qué Díaz Ayuso no se lo explica a Pablo Casado cuando él le pidió explicaciones. Aun así, reconozco que el que acusa es el que debe poner la carga de la prueba. En cuanto a la Fiscalía, basándome en la experiencia que tengo en tribunales creo que abrir una investigación no es tan fácil porque la diligencia se puede considerar prospectiva”.