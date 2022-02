Asís Timermans: “Casado tiene un carácter débil que le ha llevado a corromperse por Egea”

Cree el periodista Asís Timermans que Pablo Casado tendría que haber cesado a Teodoro García Egea.

“Teodoro García Egea ha sido cesado cuando él mismo lo ha decidido porque desde el Congreso en el que Pablo Casado le ganó a Soraya Saénz de Santamaría, Casado depende de Egea”.

Timermans participa en ‘La Segunda Dosis’ para analizar la última hora de la guerra interna en el PP:

“En los momentos que alguien cae hay que ser caballeroso, y el parlamentario popular ha sido caballeroso, una cosa es ser caballeroso, y otra es decir que Casado no ha hecho nada. Hay un mecanismo psicológico curioso, Casado es una buena persona con un carácter muy débil que le ha llevado a corromperse, a ser corrompido por García Egea, cuando ocurrió lo de Abascal podría haber sido contundente, optó por lo más miserable, decirle a una víctima del terrorismo como Abascal, que chapoteaba en la sangre de las víctimas, lo que ocurrió en la entrevista con Herrera, él podía haber atacado a Ayuso, podía hacer muchas cosas, pero optó por lo más miserable, hizo exactamente lo mismo que con Abascal”.

“Casado estaba confesando sin saberlo un delito, esas convalidaciones de la carrera de derecho no le sirvieron de mucho aprendizaje, si tú estás intentando tumbar a tu mejor activo electoral, y tu mejor activo se resiste por dignidad, sabes que tienes que tener unos límites, pero lo peor de Teodoro García Casado, son una misma persona, es que no han tenido ningún límite, han tirado todos los límites razonables, han caído en la infamia más absoluta, Pablo quiere una salida digna, esto es muy de la psicología de Casado, es lo que le llevaba a estar tolerando las mayores barbaridades que estaba cometiendo Teo, y a la vez mantener a su lado a Cayetana Álvarez de Toledo, que la mantuvo hasta que esta metió la pata y no pudo defenderla”.