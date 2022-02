Cárdenas masacra a Belarra por imputar únicamente al PP los casos de corrupción

Puñetazo sobre la mesa contra la corrupción y la estrategia de los partidos del ‘y tú más’.

Javier Cárdenas arrancó este 24 de febrero de 2022 su podcast despertador ‘Levántate Ok’ con un alegato contra los casos de despilfarro de dinero por parte de las diferentes formaciones políticas.

El comunicador recordó varios casos en los que se derrocharon cantidades ingentes de pasta sin que luego se depurasen responsabilidades, al menos en lo tocante a las cúpulas de esas fuerzas.

Desde la Gürtel, a los ERE, los pagos irregulares que afectan a Unidas Podemos o lo sucedido durante décadas en Cataluña con los Pujol, Cárdenas no dejaba títere con cabeza.

Pero, al mismo tiempo, aparte de condenar enérgicamente la corrupción y a aquellos que aplaudían como autómatas a los partidos que meten la mano en la caja o que van a las tertulias a defender a quienes están metidos hasta las cejas en casos cenagosos, para el periodista había otra cosa aún más grave.

Y se refería a aquellos políticos que, para defenderse de las acusaciones vertidas sobre sus partidos, optaban por poner en marcha el ventilador de esparcir porquería.

O, ya en el colmo del despropósito, se liaban la manta a la cabeza y ponían como ejemplo paradigmático y único de la corrupción a una sola formación política.

Cárdenas hacía referencia a la última ‘perla cultivada’ de la podemita Ione Belarra quien, sin atisbo alguno de reflexión, aseguraba que la corrupción era algo natural en el Partido Popular.

El director de ‘Levántate Ok’ estallaba y le lanzaba un recado a la líder morada:

Ione Belarra, que es la cosa más vomitiva a nivel de mentiras que uno puede parir, dijo ayer que el PP lleva la corrupción en su ADN. ¿El PSOE, no? ¿Y Podemos, bonita, que no quiere que un juez investigue las cuentas? ¿Eso no es corrupción? El PSOE tiene el mayor caso de corrupción juzgada en España y dice la boba esta que es que el PP tiene la corrupción en su ADN. ¿Pero tú sabes quiénes son tus socios de Gobierno?