Varapalo colosal a Enric Juliana por acusar a VOX de ser aliado de Putin

Enric Juliana salió escaldado por intentar convertir el ataque de Rusia a Ucrania en un trampolín para el gobierno de Pedro Sánchez.

A través de su cuenta de Twitter, el antiguo corresponsal de ‘La Vanguardia’ en Italia llegó a afirmar que “Pedro Sánchez ha levantado el estandarte de la OTAN durante estas últimas semanas. No se le puede acusar de ponerse de perfil”.

Además, negó que la ofensiva militar de Vladimir Putin podrá tener un impacto en el seno del Gobierno PSOE-Podemos, siendo consciente del apoyo de la extrema izquierda al Kremlin, pero pidiéndoles que ‘se muerdan la lengua’ de momento.

“La guerra no romperá el gobierno de coalición en España. Sería inteligente que Unidas Podemos precisara con mayor claridad su rechazo al neo-zarismo ruso sin abdicar de su crítica al avance de la OTAN en el Este de Europa. Hilar fino no es fácil, pero no es imposible”.