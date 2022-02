Cárdenas encuentra el pavoroso motivo por el que Estados Unidos se muestra tan cobarde con Putin

Es un pensamiento unánime.

Javier Cárdenas verbaliza este 25 de febrero de 2022 lo que muchos ciudadanos piensan, ¿por qué Estados Unidos no pone firme a Vladímir Putin?

El director de ‘Levántate Ok‘ tiene claro el motivo que hay detrás de la supuesta cobardía del presidente estadounidense, Joe Biden, a la hora de no implicarse en la invasión rusa de Ucrania.

Al igual que todo el mundo es consciente, desliza el comunicador barcelonés, de otro hecho indiscutible. Y no es otro que si la guerra la hubiese emprendido otra nación, a la Casa Blanca no le habría temblado el pulso a la hora de sentar allí sus reales poderes y poner pie en pared al país invasor.

Cárdenas considera que si Estados Unidos no se ha puesto duro con Rusia es, esencialmente, por un motivo claro.

Y es que a nadie se le esconde la fortaleza nuclear que atesora Putin y como este dictador es capaz, en un momento de arrebato, de pulsar sin mayor reflexión el botón que active una destrucción masiva.

El comunicador de ‘Levántate Ok’ hacía esta acertada reflexión:

Cuando ya llevan tanto tiempo en el poder se vuelven locos y son capaces de cualquier cosa. Yo sí que me creo que Putin es capaz de darle a un botoncito y crear una guerra nuclear. Joe Biden, que es Estados Unidos, que no permite que le chulee nadie, cree capaz a Putin de hacer eso.

Cuando Vladímir Putin se convierte por primera vez en presidente de Rusia ni se le ocurre pensar en lo que está haciendo ahora. Es el tiempo en el poder y esa cohorte de lameculos que no tienen narices de decírselo. Bueno, es que si se lo dicen son ya hombres muertos.

Cárdenas, no obstante, descartaba la posibilidad de esa guerra nuclear porque Europa y Estados Unidos son plenamente conscientes del individuo que maneja los designios de Rusia:

Eso no va a llegar porque Estados Unidos y la Unión Europea se han dado cuenta del loco del que estamos hablando y no le quieren provocar más de la cuenta. Si fuese otro país, ¿no crees que Estados Unidos no habría intervenido ya?