El exministro Eduardo Serra abandona el plató de TVE indignado por la manipulación de Javier Ruiz

La encerrona no es que le haya salido regulera.

Es que ha sido un auténtico esperpento que le ha estallado en toda la cara a Javier Ruiz.

El presentador de ‘Las Claves del siglo XXI’ en TVE preparó un programa para sacudir sin piedad al Partido Popular y, de paso, tener a un representante de esa formación o alguien muy cercano a ella.

¿Ocurrencia que se le pasó a Ruiz por su magín? Llamar a Eduardo Serra.

Este político, a pesar de haber sido primer ministro de Defensa con el Gobierno de José María Aznar (PP), siempre se ha definido como alguien independiente.

Tanto es así que en su trayectoria pública ha tenido responsabilidades con Ejecutivos de la UCD y del PSOE.

Por tanto, presentarlo como un defensor del Partido Popular era un riesgo al que se exponía el periodista de TVE.

Pero aún así lo metió en el saco de quienes tenían que dar la cara en su programa por la formación de Génova 13 y acabó sucediendo lo que era de esperar.

Y es que Eduardo Serra, a pesar de reconocer cierta amistad con Ruiz, no dudó en afearle el engaño y, por supuesto, acto seguido cogió las de Villadiego y se marchó más que indignado del plató:

En mi vida jamás he sido parte del Partido Popular. He sido ministro de Aznar, he sido subsecretario con el PSOE y también subsecretario de la UCD. Estoy viendo que es un linchamiento contra el Partido Popular. Por tanto, y con toda la amistad del mundo, me levanto y me voy. Buenas noches.