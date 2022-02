Antonio Naranjo: ¿Utilizará Sánchez el conflicto de Ucrania para convocar elecciones?

Parece casi cómico el hecho de que las tropas rusas estén en los suburbios de Kiev, la gente huye en masa y empiezan a apilarse los muertos, y una parte del Gobierno de Sánchez pide en un comunicado la disolución de la OTAN y tomar medidas contra Estados Unidos.

El periodista Antonio Naranjo desgrana en ‘La Segunda Dosis’ (Periodista Digital) todas las incógnitas de la guerra entre Rusia y Ucrania.

“Es escandaloso pero tampoco sorprendente, una buena parte del descrédito internacional de España procede del alineamiento estructural de Podemos, de Izquierda Unida y de determinados dirigentes con lo peor de cada casa, les vale con cualquiera que desafíe a los organismos e instituciones internacionales que han asentado la democracia liberal moderna en el mundo entero, por eso tampoco debe sorprender que Joe Biden margine a Pedro Sánchez de las reuniones internacionales, es muy negativo el hecho de que España es el único país europeo gobernado por comunistas”.

Es destacable cómo ni Estados Unidos de Biden ni los países europeos son incapaces de frenar a Putin que está decidido a ir hasta el final.

“Que al final pase esto no es demasiado sorprendente porque los gobiernos occidentales solamente son buenos combatiendo a enemigos imaginarios y generalmente internos, pero cuando esos enemigos imaginarios se convierten en monstruos reales les pasa justo lo contrario, no saben qué hacer con ellos”, subraya Naranjo.

En este sentido expone que además han malcriado a sociedades indolentes que creen que tienen derecho al confort sin ningún tipo de desgaste y que todos sus discursos tienen que ser de homenaje a su conciencia y a sus valores “como si fuesen los más elevados del mundo”.

Pronósticos para el Gobierno de Castilla y León

Sobre el futuro del Gobierno en Castilla y León, cree el periodista que habrá Ejecutivo regional “si todos son listos” y entienden que el ecosistema que no debe dar más argumentos a sus rivales.

Opina que VOX no debería forzar formar parte del Gobierno de coalición, pero si no hay una alianza de PP y VOX nunca habrá una alternativa.

“Si VOX se empeña en entrar en el Gobierno tampoco es ilegítimo, pero les pediría que abrieran un poco el foco y si es verdad el discurso de Abascal, yo espero que sean razonables en las negociaciones en las que tienen todo el derecho del mundo a hacer con el PP y que van a obligar al próximo líder a responder a preguntas concretas”.

Lo cierto es que parece claro que Feijoó va a ser el líder y el candidato del PP, la carta que podría revertir otra vez la tendencia y volver a colocar por delante al partido en las encuestas.

“La única duda que tengo es si el propio conflicto en Ucrania no será la única excusa que Pedro Sánchez pueda esgrimir para en un momento en el que ve a la oposición debilitada adelantara elecciones generales, si esto va creciendo respecto a la tensión mundial por la guerra y la invasión de Rusia a Ucrania, y se mantiene el discurso de los ‘Garzones’ y compañía, no es mala coartada para que un presidente del Gobierno que está obligado a mantener su lealtad a la comunidad internacional convoque elecciones, salvo eso, no me cabe la más mínima duda de que el PP y la derecha en general en España irá a las próximas elecciones fuerte y ganará sin demasiadas dificultades al peor Gobierno que ha tenido España desde 1978”.