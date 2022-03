Graciano Palomo atiza a los comunistas del Gobierno: “Intentan salvarle la cara a Putin”

El Gobierno de Ucrania ha elevado a más de 5.700 el número de soldados rusos muertos en combate desde que comenzara la invasión del país por parte de las fuerzas rusas en la jornada del 24 de febrero.

Y un suceso deja paso a los ataques de infantería, emisarios de Rusia y Ucrania se reunieron en la frontera para abordar una posibilidad de paz.

Graciano Palomo hace balance de la contienda en ‘La Segunda Dosis’ (Periodista Digital).

Afirma el periodista que el soviético quiere imponer su voluntad y está acorralado por la comunidad internacional, salvo por China, que es comunista también, igual que Cuba o Venezuela.

“Putin se ha dado cuenta que hay un líder, un pueblo y un objetivo que es la libertad, y en su megalomanía y prepotencia se está estrellando, los rusos no saben realmente lo que está pasando, esto yo ya lo he visto en otros lados, parecería un paseo militar y están atascados”, subraya Palomo.

Por otro lado, un acontecimiento histórico es que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha solicitado la entrada del país en la Unión Europea.

La inflación, una de las graves consecuencias de la contienda

En un mensaje a la nación, el mandatario ha hecho un llamamiento a Bruselas para que ponga en marcha el procedimiento, agradeciendo a Europa el apoyo recibido durante la última semana.

Lo cierto es que las consecuencias de esta contienda son graves para España. En primer lugar, la inflación, es la más alta de los últimos 33 años, y la inflación subyacente, está a un 3%.

“España es golpeada en varios frentes, hay un desastre en la gestión económica, hay un gasto público desbocado y creciendo, y luego está la situación internacional extraordinariamente grave, es una segunda dosis añadida a los problemas estructurales de la economía española, veremos si Putin nos dice cómo salimos de esta, si es que él puede salir de este acorralamiento internacional y financiero”.

El Gobierno de España está completamente dividido en el conflicto de Ucrania, con la parte comunista pidiendo la disolución de la OTAN.

“Es un patetismo tremendo, lo que es un milagro es que un Gobierno así pueda subsistir, cinco ministros y el partido comunista intentando salvar la cara a Putin, primero dijeron que no era comunista, ahora resulta que es el salvador de la libertad, ¿Alguien se puede extrañar de que el mundo occidental no se fíe del Gobierno español? Porque ellos están perfectamente informados de lo que sucede aquí, los cinco ministros no mandan nada, en el sentido ideológico y de estrategia política, el que sigue mandando claramente y está muy activo es Pablo Iglesias”, concluye.