Esta es la periodista española a la que Twitter señala de «afiliada» a Putin y Monedero protege

La periodista española Esther Yáñez es una “afiliada” al Gobierno de Rusia de Vladimir Putin. Al menos, así lo considera Twitter.

Una etiqueta que enfadó a la comunicadora nacida en Talavera de la Reina, pero que se encuentra en la Caracas del dictador Nicolás Maduro.

En su cuenta denunció que “Twitter España acaba de etiquetar mi cuenta personal como si yo fuese un medio de comunicación afiliado al gobierno de Rusia. Me parece que está claro que yo no soy un medio de comunicación y que soy una periodista, un ser humano, una “individua” sin mucha pinta de escupir teletipos”.

. @TwitterEspana acaba de etiquetar mi cuenta personal como si yo fuese un medio de comunicación afiliado al gob de #Rusia . Me parece que está claro que yo no soy un medio de comunicación y que soy una periodista, un ser humano, una “individua” sin mucha pinta de escupir teletipos pic.twitter.com/X35KOgKeGd

La red social avisó a Yáñez que le pondría la etiqueta con un mensaje que indicaba:

Aunque la periodista negó dicha vinculación con el Kremlin, en su propio currículum se puede observar que trabajó para los dos medios que fueron cerrados en la Unión Europea por ser un canal de propaganda de Vladimir Putin: Sputnik y Russia Today.

En su perfil de LinkedIn explica que fue “reportera y presentadora de los informativos de la cadena de televisión internacional Russia Today en Moscú. Durante esta etapa tuve la oportunidad de cubrir noticias de relevancia internacional como la crisis de los refugiados en el terreno”.

Sin olvidar que también pasó por Telesur, la cadena fundada por el régimen chavista en enero de 2005 bajo el amparo del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información.

Yáñez también realizó “reportajes audiovisuales en profundidad (28-30 min) como freelance para la cadena de TV internacional iraní Hispan TV”. Además, de colaborar con medios españoles como Onda Cero o Mediaset, así como más recientemente en Nius.

Una trayectoria profesional con medios de comunicación afines a Moscú, la dictadura de Maduro y el régimen de Irán que no gustaron a Twitter. Más aún cuando en su defensa solo han salido figuras de la extrema izquierda española, como Juan Carlos Monedero.

El antiguo asesor de la dictadura venezolana, que ya atacó a la UE por censurar a los canales de propaganda del Kremlin, se mostró indignado por la etiqueta puesta por Twitter a la periodista.

Una defensa que, lejos de echar un salvavidas a la periodista, podría acabar hundiéndola un poco más.

El cofundador de Podemos no pudo evitar solidarizarse con el Kremlin tras conocer que la Unión Europea prohibía sus canales de propaganda: Russia Today y Sputnik.

El antiguo asesor del régimen chavista saltó tras conocer que la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, ordenó prohibir los medios de comunicación públicos rusos Sputnik y Russia Today por el peligro de difundir propaganda a favor de Vladimir Putin.

A través de su cuenta de Twitter, Monedero afirmó:

“Censurar Russia Today y Sputnik es propio de dictaduras, no de la UE. ¡Todos los medios están sesgados! ¿O es que Antena 3 no miente constantemente? ¿O es que Telecinco no ha informado buscando una guerra donde la interesaba? Lo que censuras fuera lo terminarás haciendo en casa”.