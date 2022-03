Cárdenas se avergüenza de Europa y del Gobierno de España por su cobardía frente a Putin

Harto de la postura timorata de Europa.

Pero también hasta el mismísimo gorro de la actitud de España a la hora de mostrarse firme frente a las atrocidades cometidas por la Rusia de Vladímir Putin.

El comunicador Javier Cárdenas no podía disimular este 2 de marzo de 2022 su desazón con el comportamiento que estaba teniendo el Viejo Continente y, en particular, el Gobierno español, con el bombardeado pueblo ucraniano.

El director de ‘Levántate OK‘ aseguraba que le daba auténtica vergüenza pertenecer a Europa y a España por esa falta de coraje y de decirle claramente al invasor ruso que no iba a salir impune de la masacre perpetrada en Kiev y en otras ciudades de Ucrania:

El desastre que se está viviendo en Kiev es tremendo. Y también es tremendo como Europa está mirando hacia otro lado. Me da vergüenza ser europeo, me da vergüenza ser español. Me da vergüenza la gente que tenemos en este Gobierno y, sobre todo, aquellos que conforman el Ejecutivo por el lado de Podemos. No tenéis vergüenza. Solo os falta decir que Rusia es la víctima.