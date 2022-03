Sergio Fidalgo: “En Cataluña tenemos unos gobernantes maleducados y estúpidos como Colau”

El Tribunal de Cuentas rectifica y permite la barra libre de dinero público para los golpistas del 1 de octubre.

Según comenta Sergio Fidalgo, director de elcatalán.es, en ‘La Segunda Dosis’ (Periodista Digital) el Tribunal que hace unos meses se negó a que la Generalidad avalara con dinero público las fianzas de los golpistas da la vuelta a la tortilla y el Gobierno catalán puede avalar perfectamente a los golpistas.

Esto se traduce en que todos los españoles, con sus impuestos, están avalando las fianzas de los separatistas. De personas que, presuntamente, ha malversado dinero, en el ‘procés’ y en la publicidad y promoción exterior.

Sin duda, es una situación terrible para los demócratas no independentistas que viven en Cataluña. Un ejemplo de ello son los jóvenes de ‘S´ha acabat’, que son agredidos por defender la Constitución y la libertad.

Por otro lado, el ‘Mobile World Congress’ (MWC) está trayendo, como año tras año, mucho turismo. Pero eso sí, bajo la sombra del separatismo.

El principal problema de la región es que tiene unos gobernantes no solo maleducados, sino estúpidos, denuncia Fidalgo.

“Se dedican a hacer desplantes que no solo ofenden al Rey, y a todos los catalanes que nos sentimos españoles y creemos que el rey es nuestro Jefe de Estado, es que lo que no gusta a las empresas son estos ‘numeritos’, una empresa americana, inglesa, italiana, lo que quiere es venir a una fiesta, y no ver como un tipo que es un directivo regional, le haga un desplante a la persona que conocen que es el Rey, a los separatistas no les importa hacerle un desplante al rey, aunque eso vaya en detrimento de la economía catalana”.