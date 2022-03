Este es el ‘servicio público’ de TVE: adoctrinar a los niños en su canal infantil

Esta es la verdadera cara de TVE.

La cadena pública, sufragada con el dinero de todos los contribuyentes españoles, dedica su canal infantil a espacios no solo de dudoso gusto, sino que además invaden unas competencias y unas franjas de edad que ponen en tela de juicio el servicio que debe prestar a la comunidad.

Preguntarle a unos niños si se sienten más cómodos llevando faldas o pantalones o meterles a capón en sus mentes los diferentes tipos de sexualidad que existen no es, precisamente, lo que se espera de un canal infantil como es Clan.

Los compañeros de Plataforma TVE Libre se hacen eco de un tuit de Víctor Romano donde adjunta un vídeo de un programa en el canal infantil de TVE en el que no hay el más mínimo disimulo a la hora de meter en vena a los más pequeños de la casa una serie de cuestiones para las que, a buen seguro, aún no están preparados para discernir las mismas.

@Clan_tve debe ser un canal educativo y entretenimiento pero no de adoctrinamiento. Sorprende que su director, Yago Fandiño, permita esto. ¿Esto es servicio público ? https://t.co/XJ7sLYLi3m

Por supuesto, en TVE decidieron no dejar cabos sueltos y el adoctrinamiento a los niños corrió a cargo de dos responsables de colectivos LGTBI.

Una de ellas era Bea Server, responsable de atención sexológica en NAIZEN, asociación de familias de menores transexuales de Euskadi y Navarra.

La otra individua, Silvia Tostado, es la presidenta de la Fundación Triángulo en Extremadura.

Formularon preguntas y realizaron afirmaciones de este calado:

El tuitero Daniel Alarcón deja un elocuente hilo en el que expresa bien a las claras que no está mal introducir a los niños en ciertas cuestiones, pero no de la manera en la que lo hace TVE.

Para él, la cuestión es que la televisión de todos los españoles simplemente intenta adoctrinar a esos menudos espectadores.

Y todo bajo la batuta de Yago Fandiño, el director de Clan:

1. La oposición entre «chico» y «chica» no admite grado. El núcleo del sexo son los gametos, y o bien produces espermatozoides (macho) o bien produces óvulos (hembra). No sé qué hace el marcador balanceándose entre dos polos como si fuese un espectro. No lo es. (2/9) pic.twitter.com/hqBJDqnsbA

— Daniel Alarcón 🎵 (@Musicolosofia) February 28, 2022