El gesto de un reportero de TV3, acosado por milicias en Ucrania, no gustará al separatismo

Más miedo que siete viejas.

Mucho ir de separatistas, de no considerarse españoles, pero a la hora de la verdad, cuando se ven en una situación de peligro, los que van de independentistas se refugian bajo la bandera española o similares.

Y eso fue lo que le sucedió a un reportero de la secesionista TV3 cuando informaba de la última hora en Ucrania sobre la invasión rusa.

En ese momento llegaba una milicia ucraniana con caras de pocos amigos y obligando a cortar de inmediato la conexión.

El gesto del periodista fue exhibir a ojos de los presentes el pasaporte español, algo que a buen seguro habrá provocado el cabreo ciego de los independentistas.

Lo que sí es seguro es que en las redes sociales el choteo fue supremo:

Me encanta ver que el reportero de TV3 no use el Pasaporte Catalán para poder salir de Ucrania pic.twitter.com/EDAJSKNWaZ

— ¡¡¡No Todos Los Catalanes Somos Independentistas!! (@CatNoIndepe) March 2, 2022