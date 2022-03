Carlos Herrera se sincera: cuenta el inimaginable plan del Rey Juan Carlos tras el archivo de la Fiscalía

Si en estos meses algo ha quedado claro sobre el Rey emérito Juan Carlos I es que uno de sus mejores amigos es Carlos Herrera. La estrella de COPE ha mantenido varios encuentros con el Emérito desde que se marchara a Abu Dabi, forzado por la investigación de la Fiscalía por presuntos delitos fiscales y de evasión de capitales.

Tras el archivo de las diligencias contra el monarca, Herrera se pronunciaba sobre ello en su programa este pasado viernes 4 de marzo y por su relevancia lo recogemos ahora en Periodista Digital.

El director de Herrera en COPE defendía a Don Juan Carlos y recordaba a sus oyentes que su presunta causa nunca ha llegado a un juez:

«No se ha sentado ante un banquillo. No ha habido un juez que haya juzgado con una abogacía que le defienda, una Fiscalía que le acusa. Es que la Fiscalía, que es quien tiene que acusar, ha dicho no le puedo acusar porque no encuentro razones para ello. Por lo tanto, decreto el archivo de estas diligencias”, decía contestando a un comentario de una oyente.

Y añadía además: “Ni siquiera ha llegado a un juzgado. No es que haya perdido la inocencia. No, no, es que siempre ha sido inocente y no ha podido la Fiscalía probar ninguna culpabilidad que luego tuviera que decidir un juez en una vista”.

Carlos Herrera denunciaba también, sin citar a ninguno en concreto, que “hay medios de comunicación que siguen la consigna de la Fiscalía y la Fiscalía lo que ha hecho ha sido poner literatura”.

Y tras este introducción aclaratoria sobre la situación legal del Rey emérito, Herrera avanzaba los sorprendentes planes de futuro de Juan Carlos I en relación a su lugar de residencia:

“El Rey Juan Carlos yo estoy seguro de que a estas mismas horas está pensando, ¿ahora qué hago? ¿Vuelvo un rato, no vuelvo un rato? Me doy una vuelta y cuanto antes mejor para normalizar esto y de manera que… ¿Lo hago en Semana Santa que siempre queda más tranquilo?. Pero vendrá, se volverá a ir y cuando quiera se volverá a venir”.

Una primera revelación que sorprendía a los contertulios y forzaba también la pregunta del ‘portavoz del oyente’, Antonio R. Naranjo, que incrédulo interrogaba sobre el tema a su jefe: “¿Entonces Herrera eso significa que no se va a quedar definitivamente en España?”

“No, venirse definitivamente no. Definitivamente yo creo que definitivamente se él queda en Abu Dabi. Lo que pasa que él lo que quiere es venir las veces que quiera. Conseguir estar seis meses seguidos. Estar seis meses y luego se vuelve a Abu Dabi. Y luego vuelve a venir”, concluía Carlos Herrera.

La estrella de COPE dejaba así dos primicias sobre el futuro de Don Juan Carlos. La más importante de todas es que no se quedará en España de forma definitiva y la segunda, que este primer regreso a Madrid podría producirse durante esta próxima Semana Santa, días festivos que arrancarán en torno al miércoles 13 de abril.