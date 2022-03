Una columnista de ‘Eldiario.es’ quiere ver en prisión a Esperanza Aguirre por llamar “comunista” a Putin

Una columnista de ‘Eldiario.es’ quiere ver a Esperanza Aguirre en prisión. ¿El motivo?, que la expresidenta de la Comunidad de Madrid tildó de “comunista” a Vladimir Putin durante su participación en ‘Todo es Mentira’ del 7 de marzo.

A través de su cuenta de Twitter, Rosa Martín Artal indicó que “en un país medianamente sano” (al parecer como Rusia, Venezuela, Cuba o Nicaragua), la ‘popular’ estaría en la cárcel por sus opiniones.

“En un país medianamente sano Esperanza Aguirre estaría en la cárcel o al menos no la llamarían para opinar ni en la hoja parroquial de Navas del Marqués. Aquí va a TT”, fue en concreto lo publicado por la periodista de izquierdas.

En un país medianamente sano Esperanza Aguirre estaría en la cárcel o al menos no la llamarían para opinar ni en la hoja parroquial de Navas del Marqués. Aquí va a TT. — Rosa María Artal (@rosamariaartal) March 7, 2022

Un tuit que lanzó después de que Aguirre advirtiera que, al parecer, los nuevos planes de estudio de los niños incluirá solo los totalitarismos: el nazismo, el fascismo y el nacional catolicismo. Una situación que le llevó a preguntarse: “¿Y el comunismo? Que es el que está haciendo todo esto. Que ha provocado millones de muertos”.

″¿Pero Putin es comunista?”, le cuestionó Risto Mejide. “¿Putin? Claro que es comunista”, respondió Aguirre sin dudarlo, que ha señalado que el presidente ruso fue coronel de la KGB. “Ahora resulta que es de VOX Putin, hombre por favor. Que no me tomen el pelo, Putin es un comunista”, sentenció.

Unas palabras que tumban el bulo impulsado desde Podemos y otros partidos de extrema izquierda en un fallido intento de vincular al líder ruso con el partido de Santiago Abascal y con la derecha.

Sin embargo, obviando datos como que perteneció al Partido Comunista de la Unión Soviética, miembro de la KGB y que sus únicos aliados son regímenes de extrema izquierda como es el caso de Venezuela, Cuba, Nicaragua, China o Corea del Norte.

Tensión con Risto

Si bien la periodista Ana Pardo de Vera buscó vincular a Vladimir Putin con VOX, la expresidenta autonómica le derrumbó una y otra vez el discurso, lo que enfureció a Risto Mejide.

A pesar de que la periodista insistía en mantener la tesis de la izquierda y extrema izquierda, la expresidenta autonómica le paró los pies en varias oportunidades, lo que hizo que el presentador de ‘Cuatro’ le pidió que dejara de interrumpir a Pardo de Vera. Algo que, sin embargo, no hacía cuando la periodista no dejaba hablar a la ‘popular’.

La tensión aumentó al punto de que Risto lanzó un: «Ya me estoy hartando, Esperanza»

«Hártate», respondió ella entre risas. Pero el presentador volvió a la carga: «Te lo digo en serio. Si no respetas los tiempos de este programa, me estoy hartando mucho. Ya llega un punto que me dejas hacer mi trabajo o no puedo hacerlo. Lo haces tú, te sientas aquí y lo haces tú».