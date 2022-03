Mario Garcés lanza este rotundo mensaje a Irene Montero e Ione Belarra por su ‘buenismo’ con Putin

La guerra interna del PP ya se ha calmado y ahora hay una nueva dirección en camino.

El diputado Mario Garcés sostiene en ‘La Segunda Dosis’ (Periodista Digital) que el PP ha demostrado que tiene “anticuerpos” para neutralizar una forma de hacer política basada en la “puerilidad más absoluta, en persecuciones individuales, en la arbitrariedad, de forma casi adolescente”.

“Me gustaría que el PSOE también tuviese esa catarsis , están enfrascados en las mismas amenazas, política agregada en la supervivencia en el escaño, eso debería acabar, tenemos que volver a la gran política, la de la estrategia, las ideas, donde identifiquemos a los rivales, no somos nosotros los internos, el objetivo se llama España, el PP es un instrumento esencial, y no somos más que piezas, en un momento de transición donde el PP, por muy doloroso y bochornoso, ha demostrado que tiene capacidad de resistir y responder, cosa que el PSOE no hace con una persona como Pedro Sánchez”.

En cuanto a la división del Gobierno PSOE-Podemos por la guerra entre Rusia y Ucrania.

Examina Garcés:

“Vemos la monstruosidad de la guerra, de Putin contra Ucrania, muchos rusos quieren formar la resistencia contra ese modelo post-soviético, zarista y comunista de Putin, a pesar de que el marxismo de Enrique Santiago quiere convertir a Putin en un conservador occidental”.

“Venimos a reconocer que el pacifismo indolente no existe, si todos pensamos que existe un paraíso de paz interior basado en amistad eterna, y no creemos que los enemigos existen, tenemos un grave problema. Quiero recordar a Belarra que los enemigos no son quiénes nosotros queremos que sean nuestros enemigos, son ellos los que nos designan, sino, no habría enemigos, es la Rusia de Putin la que nos designa, ese ‘buenismo’ estúpido y torpe que tiene alguna izquierda, debería de caer”.