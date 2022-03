¡Casi la tienen que sacar del plató! Lidia Falcón, como una loca contra una periodista

La escisión del feminismo español cada día es más evidente.

Cada vez son más los enfrentamientos entre mujeres, sobre todo aquellas que pretenden dar carnets de feminismo-

División que no solo se ve en manifestaciones, sino en ejemplos como el que se pudo ver en ‘La Alternativa’, programa del canal de noticias 7NN, en el que dos tertulianas debatían acerca del feminismo actual.

Una de ellas, Lidia Falcón, la más veterana feminista de las dos, comenzó a criticar a su compañera Elena Berberana, por considerar su feminismo menos legítimo por tomar como referentes a su madre y abuela.

Berberana dijo sin rodeos:

Yo estoy aquí por mi madre y por mi abuela.

A lo que Lidia respondió indignada:

¡No. Tú estás aquí por mí!

Durante más de dos minutos se estuvieron tirando los trastos a la cabeza en pleno directo, para más inri, durante el «día de la mujer trabajadora».

Lidia Falcón estalló contra Elena Berberana porque, según su criterio, no había luchado por el feminismo tal y como ella lo entendía:

Tú estás aquí sentada, en esta tribuna y con una cámara delante, porque 220 años de feminismo te han llevado aquí, sino estarías fregando en tu casa, recibiendo palizas de tu marido sin poder protestar, porque la Policía desde luego no te tomaría la denuncia, no ya hace 220 años atrás, sino 50 años atrás.

Entre otras lindezas, Lidia Falcón le dijo a su compañera de debate:

Yo he luchado para que tú estés aquí, chillándome a mí.

El problema es que, tal y como le recordaron a Falcón:

Cuando Lidia Falcón dice que estuvo en la cárcel, se le olvida contar que no fue por «feminista». Sino por casualmente alojar en su piso a unos etarras que vinieron a Madrid en 1974 para poner una bomba en una cafetería, con 13 muertos y 84 heridos. Dijo no saberlo.

Dos bandos enfrentados

Queda muy claro que dentro del feminismo hay distintas corrientes que no aceptan sus diferencias entre sí, y no pueden aceptar el feminismo sectario demagogo de sus compañeras de otra vertiente, pero más allá de eso hay una nueva realidad, la de aquellas personas que creen en la igualdad, pero ya no pueden, ni quieren creer en la pantomima del nuevo feminismo, que para muchas, solo busca enfrentar a hombres y mujeres, para mantener chiringuitos como el de Irene Montero, a la que Cayetana Álvarez de Toledo dejó clara la posición en la que se encuentran muchas personas, y muchas mujeres «yo tengo mucho más en común con muchos hombres que con Irene Montero», la propia separación de la manifestación, dejan claro los síntomas de una muerte anunciada.

De esta manera la organización de estas manifestaciones quedó dispuesta de la siguiente manera: una manifestación ‘oficial’ convocada por la Comisión del 8M, con una participación estimada de unas 30.000 personas, y una manifestación ‘alternativa’ convocada por el Movimiento Feminista de Madrid, con una participación de en torno a 3.000 personas, una división que parece ya indisoluble.

Una división que quedaría cristalizada también en sus lemas, por su parte las feministas de la Comisión de 8M llevaban pancartas con el mensaje «derechos para todas, todos los días», mientras que los letreros del Movimiento Feminista de Madrid rezaba «el feminismo es abolicionista». Por parte del Gobierno tanto el Partido Socialista, como el bloque Podemos, afirmaron el pasado lunes 7 de marzo que la oficial sería la convocada por la Comisión del 8M.

Esta realidad debería preocupar al feminismo, que en dos días observa como se tambalean sus cimientos de su hegemonía por doquier, provocado por división interna, falta de entendimiento entre sus adeptos, y sobre todo por medidas incomprensibles, como los 20.000 millones de euros que se funde Irene Montero, cuando estamos en una de las mayores crisis económicas, con el añadido de la guerra de Ucrania, mientras suben los impuestos, los precios y escala la inflación asfixiando al contribuyente.