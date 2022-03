Albert Castillón: “La mayor fábrica de fake news ha sido Moncloa”

‘El origen de la pandemia: un nuevo orden mundial’ es el nuevo libro del reconocido periodista Albert Castillón.

Un análisis de la pandemia y cómo ha cambiado la vida a nivel global desencadenando un nuevo orden mundial.

En ‘La Segunda Dosis’ (Periodista Digital) explica los efectos de esta a nivel psicológico, social y económico.

El ensayo surge después de conversaciones con diversos expertos, entre ellos el coronel Pedro Baños.

Al igual que en cualquier conflicto o guerra, uno de los principales enemigos es la verdad ha sido la desinformación que lejos de ayudar a la prensa, ha perjudicado.

Lo peor -incide Castillón- es cuando los compañeros se convierten en comisarios políticos que deciden lo que es verdad y lo que no, otorgándoles el poder de la verdad.

“ Jamás un compañero periodista debería haber cruzado esa barrera, y haberse puesto como juez y parte de compañeros, independientemente de eso, el propio Gobierno estuvo fabricando fake news durante años. La mayor fábrica de fake news fue Moncloa y lo pagamos caro, provocó una inflexión en la veracidad de los medios de opinión pública en España, grandes medios como televisión, la prensa, la radio… Esto ha cambiado, no nos cree nadie, solo los digitales libres que dicen lo que realmente está sucediendo, los grandes medios de radio fueron contratados y subvencionados desde el minuto uno por Moncloa”.

Lo cierto es que la prensa está viendo una vorágine de subvenciones públicas del Gobierno que controlan los medios de comunicación.

“A más gente sigue un programa de televisión o radio, más presión sobre el periodista hay, llega un punto que si tú haces las preguntas que deberías a tal político y no vuelve, un día le haces la pregunta que quieres, pero ese político no volverá, y si no vuelve, eres tú como periodista el que tiene la espada de Damocles en la cabeza para que te echen”.