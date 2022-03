Tras el despido de Telecinco, Paz Padilla la lía gorda: ‘ficha’ por TV3 y la liquidan los espectadores

Se hacen eco varios medios catalanes, como el independentista El Nacional, y lo recogemos en Periodista Digital: Paz Padilla, tras conocerse su despido de Telecinco, la ha liado antes de tiempo en TV3 por su presencia, en menos de 24 horas, en dos programas de la cadena autonómica pública.

Y es que el controvertido programa Preguntes Freqüents (Preguntas Frecuentes), presentado por la periodista independentista Cristina Puig, ha anunciado que este sábado uno de los invitados estelares del programa será la humorista, presentadora y actriz gaditana, Paz Padilla.

El programa lo ha publicitado en las redes sociales con el siguiente enunciado: Aquest dissabte al #FAQSTV3, descobrirem la part més personal i desconeguda de la vida de l’humorista i presentadora @pazpadilla (Este sábado descubriremos la parte más personal y desconocida de la vida de la humorista y presentadora Paz Padilla”.

El texto venía acompañado de un vídeo de la gaditana bromeando con el logotipo del programa de la noche de los sábados en el canal autonómico catalán.

Pero, a juzgar por la reacción de algunos de los fieles al programa, Paz Padilla no lo va a tener fácil porque el público no la quiere en la cadena, tal vez porque no hable catalán o no se la haya visto por las playas de Cádiz luciendo un lazo (lazi) amarillo.

Según recoge el citado medio, “los espectadores no entienden qué hace o qué puede decir de interesante una presentadora habitual de otra cadena, y han hecho saber su indignación sin darle un voto de confianza a la invitada. No es fácil hacer un programa de tantas horas con tantos invitados, y tampoco se puede tener siempre a todos los protagonistas políticos o sociales”.

“Desde siempre, el FAQS ha tratado de combinar los perfiles de las personas entrevistadas por Puig, en el caso de Padilla, actúa en el Apolo con El humor de mi vida, pero esta elección de hoy no ha sido entendida, nada, por buena parte de una audiencia que ha estallado”, dicen en ese portal independentista y además añaden algunos de los comentarios en Twitter sobre la presencia de Paz Padilla en Preguntas Frecuentes:

“Que interesant paz padilla….. Un altre nit de Netflix” (qué interesante Paz Padilla, otra noche de Netflix), se queja un espectador. “¿Será broma no?”, se pregunta otro usuario de Twitter.

Por último, otro telespectador de TV3 protesta: “Ara surt cada dia? Ahir a @totesmoutv3… No ho podríeu repartir? O és q la betzina va molt cara i ha d’amortitzar el viatge! Pesadets, eh! No podríeu posar especial @ManelAlias i @LluisCaelles del diumenge a la nit, al dissabte…? Seria MOLT MÉS INTERESSANT!!!!!”. (¿Ahora sale cada día? Ayer en Tot es mou [otro programa de la cadena] ¿No lo podéis repartir? ¡O es que la gasolina está muy cara y tiene que amortizar el viaje! Pesaditos, eh. ¿No podéis poner el especial Manuel Alias y LLuis Caelles del domingo a la noche del sábado? Sería mucho más interesante!).