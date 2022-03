Zelensky insta a las madres de los soldados rusos a impedir el envío de sus hijos a combatir en Ucrania

Volodimir Zelensky aguanta desafiante, pero nadie sabe cuánto tiempo podrá hacerlo.

Porquer Vladimir Putin está apretando y sin clemencia.

En una táctica que combina la destrucción de objetivos militares y civiles, con la finalidad aparente de vaciar las ciudades e intentar después penetrar en ellas a sangre y fuego, la aviación rusa bombardeó ayer por primera vez la ciudad de Dnipró, hasta ahora a salvo de las bombas, y dos aeródromos en Lutsk e Ivano-Frankivsk, situados ambos muy cerca de países miembros de la OTAN y la UE.

El primero junto a Polonia y el segundo en la proximidad de la intersección fronteriza con Eslovaquia, Hungría y Rumanía.

Los ataques aéreos rusos siguieron además ayer asolando Mariúpol, Járkov, Chernígov, Sumy y los alrededores de Kiev, la capital, en torno a la que las tropas rusas estrechan cada vez más el cerco de cara a lanzarse al asalto.

El presidente ucraniano instó este sábado, 12 de marzo de 2022 a las madres de los soldados rusos que impidan el envío de sus hijos a la “guerra” en Ucrania.

“Quiero decirles una vez más a las madres rusas. Particularmente a las madres de los reclutas. No envíen a sus niños a la guerra en un país extranjero”, declaró Zelensky en un nuevo video en Telegram.

“Verifique dónde están sus hijos. Y si tienen la menor sospecha que sus hijos puede haber sido enviados a la guerra contra Ucrania, actúen inmediatamente” para impedir que muera o sea capturado, dijo.

“Ucrania nunca ha querido esta guerra terrible. Y Ucrania no la quiere. Pero se defenderá tanto como haga falta”, añadió.

El miércoles, Rusia reconoció por primera vez la presencia de llamados a filas en Ucrania y anunció que una parte fueron hechos prisioneros. Hasta ahora, Moscú defendía que solo había enviado soldados profesionales.

Este anuncio se dio mientras aumentan las peticiones de ayudas en redes sociales de madres sin noticias de sus hijos enviados al frente.

En el conflicto entre Moscú y los independentistas chechenos en los años 1990 y 2000, numerosos jóvenes reclutas rusos fueron enviados a luchar y algunos fueron capturados.

Sus madres se movilizaron para que regresaran vivos o para recuperar sus cadáveres, un movimiento que alimentó las protestas antibelicistas en Rusia.

Powerful appeal of @ZelenskyyUa in Russian to those who believe in pro-Kremlin propaganda. “I am the president of an adequate country and an adequate people. I am the father of two children. No chemical or any other weapons of mass destruction have been developed on my land.” pic.twitter.com/COe1kTTCEu

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) March 10, 2022