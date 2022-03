Alfredo Perdiguero denuncia el último derroche de Irene Montero: “¡Es una barbaridad!”

El subinspector de Policía, Alfredo Perdiguero, pone de manifiesto en ‘La Segunda Dosis’, el programa que dirige a diario Alfonso Rojo a través del canal de Youtube de Periodista Digital, el despilfarro de dinero público por parte de Irene Montero que destinará 20.000 millones de euros en políticas de feminismo transversal.

En este sentido, expone Perdiguero que este derroche ocurre en España mientras la luz está a 700 euros kW/h; la gasolina a dos euros el litro y el gas un 30% más caro.

Además, recuerda que Podemos y PSOE votaron en contra de la equiparación salarial de Policía con autonómicas y que la responsable de Igualdad, Irene Montero “ha demostrado ser muy mala gestora”.

“En la manifestación del 8M las pancartas y cánticos pedían su dimisión porque no había hecho nada, y se lo ha gastado en chiringuitos ¿Por qué no se invierte en Policía, medios telemáticos o perros de defensa para las mujeres? En lugar de chiringuitos que no valen para nada, desde que esta mujer está en el Gobierno no han bajado las denuncias, ni casos”.