Malena Contestí pulveriza al Gobierno Sánchez: “¡Nefasto, inoperante!”

No son de extrema derecha. Ni ultras. Tampoco son agentes de Putin.

Son currantes que madrugan cada día para sacar adelante su familia. Por mucho que traten de maquillar la realidad los apesebrados del Gobierno PSOE-Podemos.

Aquellos que se lanzaron a las calles en la manifestación del mundo rural este 20 de marzo de 2022 en Madrid fueron agricultores, ganaderos y trabajadores abandonados por Pedro Sánchez y sus secuaces.

Malena Contestí, jurista y diputada en el Congreso XIII Legislatura, analiza la complicada situación política y económica del momento en ‘La Segunda Dosis’ (Periodista Digital).

Con una huelga indefinida de transportistas y el sector del campo en las calles, el panorama está más complicado que nunca.

Señala Contestí que el sector primario en España es fundamental, no solo porque es una parte importante de la economía sino porque es necesario para el abastecimiento de la población y, por tanto, la desesperación en algunos sectores es más que comprensible.

En este sentido, cuando las cuentas no te salen y los trabajadores tienen que seguir produciendo y transportando, incluso con pérdidas, lleva a la gente a se manifestarse, recalca.

“No tienes más opción. Aquí es donde entra en juego el Estado que está tirando balones fuera en lo laboral, fiscal y la competitividad de todo el mercado. A esto le sumas el encarecimiento del precio del carburo, lógicamente para los transportistas todo esto es mortífero. Hay que aportar soluciones que tienen que ver con la bajada de impuestos, se tiene que hablar con los sectores afectados para ver qué necesitan ellos y, luego, a medio y largo plazo, evidentemente, tendremos que tener una planificación. Esto no viene de ahora, lo teníamos desde hace un par de años”.

El Gobierno asfixia a los españoles con impuestos

Asimismo, sostiene Contestí que, en España, hay muchas posibilidades para que los ganaderos y todo el sector primario tenga una gran competitividad en el mercado mundial y hay que apoyarlos en el sentido de facilitarlo, bajar impuestos y tener normativas que les permita trabajar.

De hecho, del 50% de lo que pagamos de los combustibles son impuestos, un 70% en el caso de la factura de la luz.

“Me da mucha rabia, como al resto de los españoles, que el Gobierno tire balones fuera cuando podría abaratar el precio del combustible y bajar los impuestos en una proporción y no les da la gana. El Gobierno dice que la culpa es de Europa pero, estamos viendo cómo otros países de la Unión Europea ya han bajado o han contribuido a que descienda el precio. Tenemos un Gobierno totalmente inoperante”, reprocha.

No cree la jurista que el Gobierno Sánchez vaya a bajar los impuestos. “Estamos viendo cómo funciona y su método para ayudar es a golpe de subvención o gasto público, lo cual no funciona. No tengo confianza en que baje los impuestos. Creo que, primero, pondrá un pequeño parche a modo de titular que todos los veremos el mes que viene”, comenta y añade que, el Ejecutivo hará marketing político pero “seguiremos igual”.