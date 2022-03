Los transportistas cabreados con las ‘limosnas’ de Sánchez provocan un gran desabastecimiento

Desde que se inició la huelga de transportistas y de prácticamente todos los sectores primarios, el suministro de alimentos va a empezar a escasear cada vez más en los supermercados de toda España, tal y como anuncia Danone, y seguramente solo sea el principio de muchas más empresas que van a parar su suministro.

Con miles de personas, que han parado su actividad económica porque están ahogados en facturas imposibles de pagar. El Gobierno acaba de aprobar hoy, 22 de marzo de 2022, el Bono Cultural. Este bono de 400€ está destinado solo para los jóvenes que cumplan la mayoría de edad este 2022. 500.000 jóvenes a quienes Pedro Sánchez intenta comprar para que le voten en las próximas elecciones. Aunque seguramente después de todas las meteduras de pata que hace, no le serán suficientes votos como para ganar. Estos 400€ no se podrán gastar en lo que los jóvenes quieran, sino que ay ciertas normas y solo se lo podrán gastar en lo que el Gobierno considera ‘cultura’.

Este Real Decreto, que solo es una táctica para intentar contentar a ciertos jóvenes, no hará más que descontentar a quienes de verdad necesitan el dinero para poder seguir trabajando e intentar mantener a sus familias.

El Gobierno vuelve a hacer promesas para intentar acallar las voces de quienes se manifiestan en contra de su terrible gestión gubernamental. Acaban de anunciar un acuerdo con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) prometiendo ayudas de 500 millones de euros (aproximadamente 2.000€ a cada transportista) a partir de abril para bonificar el gasoleo. A este acuerdo, diversas patronales integradas en el CNTC han mostrado su rechazo.

Este martes 22 de marzo de 2022, Alfonso Rojo reflexiona, una vez más, todas los errores que no deja de cometer el Gobierno de coalición. Además, en el programa de ‘La segunda dosis’, participaran, para debatir y analizar la actualidad política y social de España, los siguientes expertos: María Yolanda Estrada (diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid), Alejandro Entrambasaguas (periodista de OkDiario) y Alfredo Perdiguero (subinspector de policía).

Las ‘incoherencias’ de Sánchez, le dejan cada vez más solo

Ya no solo los ciudadanos de a pie y los opositores del Gobierno critican las decisiones del presidente del Ejecutivo.

Pedro Sánchez cada vez se está encontrando con más personas que no están de acuerdo con sus cambios de parecer y hasta 13 partidos con distinta ideología se lo han hecho saber. La vicepresidente segunda, Yolanda Díaz, muestra su descontento, tachándole de «incoherente» por «el cambio radical» respecto a la decisión del Sáhara tomada con «enorme opacidad«.

A pesar de esto, Díaz aseguró que esto no supondrá una ruptura en el Gobierno de coalición porque sería una «irresponsabilidad» y sería «lo que le faltaba» a España. Aunque la vicepresidenta segunda intenta calmar la situación, esto sin duda crea una brecha entre PSOE y Podemos, que tarde o temprano pasará factura porque, seguramente, ésta solo sea la primera de muchas traiciones que Sánchez hará a sus «compañeros» de Gobierno.

No solo ella mostró su descontento, sino que también lo hizo la coportavoz estatal de Podemos, Isa Serra, quien opinó que la decisión de Sánchez respecto al Sáhara es «injustificable» y que no es de extrañar que Argelia lo considere una «traición» por parte de España. Seguramente ellos también sientan que es una traición hacia quienes ayudaron a Pedro Sánchez a llegar al poder que tanto ansiaba. Aseguraba que el Gobierno no necesita «una duda permanente sobre si el PSOE va a cumplir con el acuerdo de Gobierno«, aunque viendo todas las promesas incumplidas del presidente del Gobierno, las esperanzas son pocas.