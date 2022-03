Francisco Mercado: “A los etarras no les sale rentable arrepentirse, perderían muchas ayudas”

Los presos de ETA ‘fieles’ reciben ayudas jurídicas, económicas y sanitarias.

Se trata de una extorsión -la trama Kalera Kalera– investigada por la Audiencia Nacional, que no solo coordina los homenajes a etarras sino que agiliza sus progresiones y gestiona ayudas a los terroristas de la banda criminal.

Tal y como publica en exclusiva en ESdiario, Francisco Mercado, y explica en ‘La Segunda Dosis’ (Periodista Digital), ya habían tenido lugar intercambios y conversaciones para mejorar la situación de los presos etarras.

Concretamente, esta red de control etarra, ‘premia’ a los presos que no rompen con el colectivo y frena las deserciones y arrepentimientos.

Señala Mercado que gracias a Kalera Kalera, dichos presos tienen una subvención mensual. De forma que les busca abogados, financia, reclama que sean puestos en libertad y cuando salen e intentan integrarse, les ayuda a buscar vivienda, “es posible que todos estemos financiando las ayudas a los duros de ETA”, agrega.

“Cambia lo que ha sido el eje de la lucha antiterrorista, siempre se ha pretendido que ETA no controlara a los presos en prisión, bajo represalias. Pero, ahora, tienen otro sistema, si estás con la línea dura de la banda que sigue existiendo, tienes garantizadas ayudas, pero si abandonas te quedas sin nada, y quedarte sin nada cuando vuelves al pueblo, con un currículo de matarife, estás muy condicionado”.

¿Qué ocurre cuando un preso de ETA intenta desvincularse de la causa?

En el caso en el que un recluso de ETA quiera desligarse de la causa y no busca una vía alternativa de contactar con Bildu y se aleja del mundo abertzale, se queda sin ayuda mensual.

“Les ayudan con los abogados, son gratis, les ayudan en cuestiones sanitarias, más otras ayudas que darán a las familias, y por supuesto, les ayudan con la difusión de su imagen. Sin embargo, el arrepentido tiene que llevar una vida de clandestinidad, de ocultar que es un arrepentido, porque sino ETA le castiga a la precariedad”.

Asimismo, critica Francisco Mercado la ruptura con la política antiterrorista que siempre prevaleció, ya que ETA vive gracias al control de sus presos, “si se lo quitas, ya no es ETA, no tiene poder”, subraya.

Manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en Madrid

El próximo 26 de marzo de 2022 tendrá lugar la manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo por el insulto del Gobierno de Pedro Sánchez a las víctimas de ETA.

“Por un lado, Marlaska negocia las progresiones de los etarras, y, por otro lado, su Guardia Civil investiga la trama Kalera Kalera. Me pregunto qué diría Bildu, si se hicieran homenajes a los ex GAL, y que fuera financiado con fondos públicos, y todo acordado con el Ministerio de Interior. Esto es un insulto, no solo a las víctimas del terrorismo, sino también a todos los demócratas”.

“Si fuera socialista, recordaría a los concejales socialistas asesinados por esta banda, no es un partido ajeno, ha sido blanco continuo de ETA, y ahora para aprobar los presupuestos acepta ese pago, Bildu ya no es ETA, podrías maquillar el asunto. Quienes dirigen nuestras operaciones no son jovencitos de 18 años, son la vieja guardia de ETA, los condenados o vinculados a operaciones terroristas por la Audiencia Nacional, ahora están en esos hilos”, concluye Mercado.