Alfonso Rojo: “El PSOE es un partido moralmente enfermo, que insulta a las víctimas y se abraza a los asesinos”

Les voy a hacer una confesión.

A mi no me aleja en cuerpo y alma del PSOE su política económica.

Creo que los progres gestionan mal, alimentan prejuicios infantiloides sobre la empresa, hacen complicado contratar y tienen adición a meter la mano, subir los impuestos, disparar el gasto público y engordar esa calamidad que son los enchufes y los subvencionados, pero, en el panorama español, todos los partidos albergan un fondo socialdemócrata y ya he aprendido a prosperar como periodista y hasta como pequeño empresario navegando contracorriente.

No me asustan las propuestas socialistas sobre Sanidad y aunque me irrita su apuesta por el mínimo común denominador en Educación y su proclividad a ensuciar el relato de la Historia de España, podría tragar con ello.

Lo que no puedo digerir, lo que hace física y moralmente imposible que yo vote en unas elecciones a favor del PSOE, es el indecente abrazo que los socialistas, sin excepciones, desde Sánchez a presidentes autonómicos, pasando por alcaldes, diputados y militantes, dan a los asesinos etarras y a sus herederos.

Hace muchos años que repito como una letanía que la sociedad vasca está moralmente enferma y que el PNV es un engendro vomitivo, como demuestra el trato que se dispensa en el País Vasco a los criminales.

Lo relativamente nuevo es el contagio del espanto a la sociedad española.

Esta calamidad moral empezó con el infame Zapatero, hace menos de dos décadas, pero en este momento hay en España 8 millones de ciudadanos, votantes del PSOE, que prefieren a los secuestradores de Ortega Lara que al ex funcionario que padeció 532 días de cautiverio en un zulo infecto.

Que consideran amigo y aliado a Valentín Lasarte, el etarra que asesinó al socialista Fernando Múgica y al popular Gregorio Ordoñez y que ahora, cuando pasea por la calle, no tiene ni que pagar el vermut, porque abundan los miserables que le invitan y le dan palmadas en la espalda o le piden selfies.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo ha convocado una manifestación para este sábado en la plaza de Colón de Madrid.

Lo hacen, indignadas ante los cambalaches de Sánchez con los etarras, por la política penitenciaria de Marlaska, por la reescritura oficial del relato del horror para pintar de rosa a los criminales y por la negativa de la izquierda a prohibir los homenajes a los matarifes.

Se quejan las víctimas, con razón, del olvido y el abuso que sufren. Y lo comparan, doloridas, con las atenciones y beneficios que reciben sus verdugos y los aliados políticos de éstos.