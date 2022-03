Los cimientos de Feijóo para cargarse a Sánchez: «Ser presidente no es tener un Falcon»

El 2 de abril de 2022 se oficializará la nueva presidencia del Partido Popular de Alberto Núñez-Feijóo (Orense, 1961).

Comenzará entonces el periodo de mayor exigencia política en la vida del gestor gallego. Líder de la oposición y encomendada la ardua empresa de llegar a la Moncloa en los próximos comicios generales de 2023. Todo un reto, después de una legislatura increíblemente agitada para Pedro Sánchez y sus socios podemitas, pero tampoco mucho más relajada para el PP.

La guerra interna salvaje que terminó con la cabeza de Pablo Casado ha traído sin embargo al partido de Génova una estabilidad fantástica, desconocida estos años, y eso que el verdadero momento de Feijóo aún no ha comenzado.

En el primer trámite oficial de cara a su nombramiento, Feijóo recibió el aval de una abrumadora mayoría (casi un 90%) de los afiliados, al cosechar 36.781 votos de los casi 42.000 militantes que se habían inscrito.

En estos 33 años de dedicación a la política, en los 13 de presidencia de la Xunta y en estas últimas semanas de preparación del terreno, Feijóo ha dejado algunas pistas de lo que puede ser su andadura al frente del Partido Popular.

Sin duda lo de Castilla y León se había convertido en uno de los problemas que tenía enquistado al PP de Casado y que, se comenzó a allanar tras su salida. Finalmente Alfonso Fernández Mañueco pactó el gobierno de la región con VOX, y sea como fuere, con mayor o menor incidencia del gallego, marca determinantemente lo que será su presidencia en relación al partido de Santiago Abascal. Todo el mundo sabe que están condenados a entenderse si de lo que se trata es de echar a Sánchez del poder.

Una bandera tradicional de la derecha y en particular del PP: bajar los impuestos. Y esto es lo que piden encarecidamente a Pedro Sánchez, y lo hizo el propio Feijóo de viva voz este 21 de marzo de 2022 en un acto en Mérida junto a José Antonio Monago.

Es un momento, además, en el que el PP nacional hizo lo propio (quizá ya siguiendo órdenes) con Cuca Gamarra en el Pleno del Congreso de los Diputados. La bajada de impuestos puede ser una petición crucial en la ‘campaña’ de estos dos años del nuevo partido.

Porque no hay que olvidar que Núñez Feijóo sigue siendo por el momento presidente de la Xunta de Galicia, y en esas, continúa ejecutando algunas órdenes decisivas. Este 24 de marzo, por ejemplo, aprobó un Plan Renove de Automoción con dos millones de euros de ayudas principalmente para coches matriculados de más de diez años.

Y en esa misma línea, una ayuda aún más cuantiosa, la del sector ganadero, con 64 millones de euros y la petición expresa a la Unión Europea y al propio Gobierno central para que hagan también un desembolso de las mismas características para apoyar a este dañado área primario.

Este viernes 25 de marzo termina esta suerte de gira que el próximo presidente del PP ha acometido por las distintas delegaciones de todo el país.

Con actos con los afiliados en en Bilbao (País Vasco), Pamplona (Navarra) y Logroño (La Rioja), Feijóo pone el broche final a una actividad latente por las 17 comunidades autónomas en la que ha ido dando forma y cuerpo al proyecto para liderar el partido nacional y con el que pretende llegar a la Moncloa.

El propio protagonista explicó esta misma semana un concepto tan sencillo como complejo y que entraña un mensaje tan importante en estos tiempos:

En su último acto en Bilbao, los mensajes principales de Feijóo ante sus compañeros fueron clarividentes:

“Un político que divide a la sociedad no merece la confianza de la gente. Los políticos no tenemos que crear problemas, debemos solventar nuestras diferencias dialogando y no crispando ni enfrentando».

«Ser presidente no es tener un Falcon, centenares de asesores, ni tener servicio de maquillaje ni darse una gira por Europa ni tener una serie de televisión».

«Todo lo que ha ocurrido en España en el último año y medio es culpa de la guerra de Ucrania, que lleva cuatro semanas».