Hugo Pereira: “Pedro Sánchez funde la pasta en su palacio de veraneo y humilla a los transportistas”

Suma y sigue, con este Gobierno sabemos cuál es la tontería más reciente, pero no la más descabellada, el motivo es que cada semana se superan. Tras la subida del precio de los carburantes y la inflación, excusada por este Ejecutivo por una guerra que vino después, se echaron a la calle los transportistas y trabajadores del campo, con el objetivo de denunciar su precaria situación laboral, que trabajan a pérdidas, y el Gobierno, no contento con no hacer nada, ni reunirse con la Plataforma del Sector de Transporte de Mercancías, ni patronales, decidió llamarlos «minoría» y acusarlos de ser alienados de «ultraderecha».

Una panorama que comenta y analiza Hugo Pereira, adjunto al director de Periodista Digital TV este viernes 25 de marzo de 2022.

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, decidió que se reunirá a las 17.00 horas con la Plataforma encargada de convocar este paro de actividad, y Sánchez solo ha tardado un tiempo récord de 12 días, en decidir reunirse con los manifestantes que reivindican sus derechos, 12 días de desabastecimiento y miseria.

Esta situación ha destapado a un Gobierno ‘de izquierdas’ y socialista, pero que ni respeta a sus votantes, ni respeta a los trabajadores a quienes abandona en horas bajas. Con la justificación de la crisis económica, tienen luz verde para no reunirse con los manifestantes, mientras se funden 375 mil euros los fondos de Bruselas, es decir de dinero público, para unas placas fotovoltaicas en la casa de vacaciones del presidente del Gobierno de Pedro Sánchez, lo que suponen un total de 751 mil euros destinados en mejoras para el presidente.