Marimar Blanco zarandea a Sánchez en la previa de la gran marcha de la AVT

Apenas queda hora y media para la gran marcha de la Asociación de Víctimas del Terrorismo por las calles de Madrid.

El entreguismo de Pedro Sánchez a los herederos políticos de la banda terrorista ETA llenará las principales arterias de la capital de España para gritar alto y claro que el Gobierno socialcomunista debe un respeto a quienes han sufrido durante décadas el terror de la banda del pasamontañas.

Por eso, antes de que este 26 de marzo de 2022 arranque la gran manifestación, no hay mejor manera de ir haciendo ambiente que leer las reflexiones que hace Marimar Blanco, la hermana de Miguel Ángel Blanco, el edil de Ermua asesinado por ETA.

La integrante del PP se muestra clara y directa en la entrevista concedida a El Debate:

Para Blanco, el presidente del Gobierno solo se ha preocupado de no irritar a EH Bildu y cumplir todos los acuerdos alcanzados con esa fuerza filoetarra:

Para la miembro del PP de Madrid, Sánchez ha vendido la democracia y la dignidad de las víctimas a cambio de cinco votos, los de Bildu:

Marimar Blanco reconoce sentir un auténtico estacazo en el pecho cada vez que ve a los socialistas con EH Bildu:

Es como si me clavaran un cuchillo cada vez que veo esa foto. Es lamentable. Yo me siento mal como víctima del terrorismo, pero no me quiero ni imaginar si mi hermano, que era concejal del Partido Popular, viera como un presidente del Partido Popular se sentara a negociar como lo está haciendo el PSOE con Pedro Sánchez.