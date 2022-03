Espinosa de los Monteros (VOX) sacude a infoLibre por su “torpe” bulo: Perderán como ‘El País’ y ‘Público’

Iván Espinosa de los Monteros desmonta el segundo bulo en su contra en solo 24 horas.

El portavoz de VOX en el Congreso de los Diputados sacudió a infoLibre tras publicar una noticia titulada: “Los bienes de Espinosa de los Monteros desaparecieron de su declaración antes de ser condenado a pagar una deuda”.

Una afirmación que el diputado del partido de Santiago Abascal desmontó en menos de un minuto: “Al leerlo, me quedé un poco asustado. He llamado a casa para saber si seguíamos teniendo la casa o si había desaparecido…”, dijo con ironía.

Tras calificar de “alarmante” el titular del diario de izquierdas, Espinosa de los Monteros precisó que “les quiero dar las gracias infoLibre porque con este titular demuestran lo que es la prensa de izquierdas. Que es una prensa muy poco profesional. Una prensa muy poco seria y que se deja llevar por titulares y lo llevan a las redes sociales enseguida”.

Para desmontar el bulo, el diputado de VOX mostró ante los medios de comunicación su declaración de bienes publicada en la página web del Congreso de los Diputados, donde sí aparecen los bienes declarados en 2019.

Además, destacó un modificado que es “una declaración adicional que realicé en marzo de 2021, por eso se llama modificación y que no sustituye sino que complementa a la anterior, queda bastante claro que lo sucedido es que he añadido un local que he comprado en Madrid”.

Tras sacudir con elegancia a infoLibre por su bulo, Espinosa de los Monteros dio un ultimátum al diario: retiren este titular y todos los tuits en el plazo de seis horas. A las 20.00 horas, si no lo han hecho, procederé a ponerlo en manos de nuestros abogados”.

Incluso, fue un paso más allá y les advirtió sobre cómo otros medios de izquierdas ya han perdido en contra de él. “Y como ya le hemos ganado tres juicios a ‘El País’ y un juicio a ‘Público’, vamos a seguir ganándole juicios a todos los que mienten”.

Finalmente, zanjó: “Si no lo retiran, pagarán las consecuencias”.

Una advertencia que llevó directamente contra Jesús Maraña en las redes sociales, donde no solo le recordó el plazo establecido, sino que tildó a la noticia de ser “un bulo” que resulta “un insulto a la inteligencia de tus propios lectores”. Por lo que le recomendó que “en el futuro no seáis tan torpes. Bastaba con saber leer”.

Hola @jesusmarana. Tienes hasta las 20:00 para retirar ese bulo, que es un insulto a la inteligencia de tus propios lectores. Y en el futuro no seáis tan torpes. Bastaba con saber leer.

Las palabras del portavoz de VOX tuvieron su rápido efecto en infoLibre, que no solo borró los tuits, sino que, además, cambió el titular de la noticia a: “Espinosa de los Monteros hizo una nueva declaración de bienes solo para ‘completar’ la anterior y paga su deuda”.

Segundo bulo desactivado en 24 horas

El portavoz de VOX en el Congreso de los Diputados decidió desmontar el ‘fake’ de su condena por el Tribunal Supremo tras ver “lo que publica el estercolero diario de la izquierda con dramáticos titulares”.

En este sentido, advierte que “como otras veces, no es más que un engañabobos para agitar a la masa progre tuitera”.

Lo primero que deja claro Espinosa de los Monteros es que “el Supremo no me ha condenado a nada. Ni siquiera me ha juzgado, luego es difícil que me hubiera condenado. Sé que esto es inconveniente para todos los que pretenden compararme con cierto diputado juzgado, condenado, y –sobre todo- inhabilitado por el Supremo. Ya lo siento…”.

Si bien la extrema izquierda se había movilizado para intentar compararle con Alberto Rodríguez (diputado de Podemos condenado por golpear a un Policía), hasta el Newtral de Ana Pastor acaba dándole la razón al diputado de VOX en que se tratan de dos procesos muy distintos.

“Sobre este punto quizá os interese leer esto, que no es de ningún medio de ultra derecha, precisamente. Progres que sentís tanta frustración porque no me quiten el escaño: habéi sío engañao… Dejad de tragaros todo lo que publica la prensa”.

Con este punto zanjado, Espinosa de los Monteros precisó que el Supremo “simplemente inadmitió un recurso que puse yo ante una sentencia antigua que me daba la razón a mí en un 75% de la cantidad reclamada, pero que me parecía insuficiente. Al publicarse la inadmisión, ya dije que acataría la sentencia, sin más”.

A lo que recordó que “la sentencia antigua provenía de un procedimiento civil abierto de mala fe por un constructor fullero; todo tras haber quedado absuelto previamente por lo mercantil. Pero el constructor pretendía saldar a mi costa los pufos varios que tenía por líos con terceros, ajenos a mí”.

Un zasca a ‘ElDiario.es’

El diputado de VOX no quiso dejar pasar la oportunidad para meterle un ‘zasca’ a ‘Eldiario.es’, que publicó una noticia titulada “La Justicia ordena embargar el sueldo de Espinosa de los Monteros en el Congreso por no pagar las obras de su chalé”.