Paz Padilla estalla: insulta en público a Jorge Javier Vázquez, Belén Esteban y a todo ‘Sálvame’

A primeros de este mes de marzo se confirmaba algo que venía planeando la Fábrica de la Tele desde hace mucho tiempo: el despido de Sálvame de la actriz, presentadora y humorista Paz Padilla.

Hasta ahora la gaditana no se había pronunciado públicamente sobre su despido fulminante, después de 13 años trabajando en Telecinco, y en diversas entrevistas concedidas se limitaba a hablar de su obra de teatro ‘El Humor de mi Vida’.

Pero en sus redes sociales ha roto ese silencio. Si bien no lo ha hecho de forma explícita pero si publicando en su perfil de Instagram, en las historias, un comentario crítico en que se califica como “panda de borregos” a sus excompañeros de Sálvame.

Padilla reproducía el siguiente texto: “un saludo a la Paz Padilla. Grande que eres. Atreviéndote a decir la verdad rodeada de una panda de borregos. Te admiro, antes la verdad que el dinero. Ojala [hubiese] más gente como tu”.

De esta forma suscribía cada palabra por lo dicho por esta seguidora. Precisamente, unas historias de Instagram en la que la actriz gaditana ha estado muy activa estos días, compartiendo un sorprendente viaje en jet privado.

Así, Paz Padilla, ha volado en jet privado hasta el multitudinario bautizo que ha reunido a decenas de famosos de dos de los nietos del empresario ubriqueño José Luis López en Jerez. Los compromisos profesionales de la presentadora en Barcelona, donde actualmente hace teatro, es el motivo por el que ha elegido este lujoso medio de transporte para llegar a tiempo al hotel Montecastillo, donde numerosos artistas, políticos, toreros y empresarios disfrutaron del evento.

La presentadora y humorista no ha dudado en contar esta experiencia a través de sus redes sociales, concretamente Instagram, donde ha mostrado imágenes antes de subirse al avión. «¿Creéis que me subiré en el ala del Jet? O ¿Queréis conocer al capitán que me lleva? Decidme que os han parecido mis Stories, vaya experiencia única, ojalá se vuelva a repetir algún día» escribió Padilla.

Durante el vuelo de vuelta dijo sentirse como Georgina Rodríguez, con el sentido del humor que le caracteriza. Asimismo, contó que se encontraba muy bien. «He sobrevivido al fiestón que nos ha preparado José Luis para el bautizo de sus nietos. Me monté en un avión, vine, me lo he pasado súper bien. He visto a muchos amigos, a compañeros. Ahora cojo también el avión de vuelta a Barcelona», dijo antes de llegar a la ciudad condal, donde tenía que actuar junto a su obra de teatro ‘El humor de mi vida’.

Proyectos laborales

Aparte de la obra de teatro en la que está inmersa, Paz Padilla ha anunciado nuevos proyectos después de que a principios de mes se conociera su despido de Mediaset. Según contó a Hola, la presentadora está preparando una película.

Según este medio, la actriz, que hace varias semanas se dejó ver disfrutando del Carnaval de Cádiz está preparando un film sobre su vida, en la que ella sería una de las protagonistas. Se interpretaría a sí misma en una edad más adulta, contando con otras actrices para otras etapas, apunta el semanario del corazón, tal y como se hace el Diario de Cádiz.