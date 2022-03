El español Alcaraz vence al griego Tsitsipas y ya está en cuartos del Masters 1000 de Miami

Es, sin duda alguna, el sucesor de Rafa Nadal.

No fue solo un triunfo para Carlos Alcaraz.

Uno que, por cierto, lo envía por primera vez en su carrera a cuartos de final del Miami Open.

Lo de este 29 de marzo de 2022 tras batir 7-5, 6-3 a Stefanos Tsitsipas fue la confirmación de que el español de 18 años es capaz de combinar perseverancia, efectividad y magia. Mucha magia.

Y quedó claro desde el principio del partido de octavos de final cuando el español ganó un puntazo con dos Gran Willy incluidas. Candidato, desde ya, al mejor punto del ATP Tour 2022.

El murciano siguió inspirado a pesar de verse abajo en el marcador.

Tsitsipas lideraba 5-2 la primera manga con una confianza absoluta que le permitió ceder apenas cuatro puntos en sus primeros tres juegos al saque, así como salvar cuatro break points en el 4-2. El preclasificado No. 14 nunca bajó los brazos: quebró en el 5-3 cuando el griego sacaba para el parcial y selló el 5-5 con otro puntazo.

Su arrojo le permitió seguir sorprendiendo en el siguiente game.

Lo ganó remontando un 40/15 y, minutos después, ganó todos los puntos sacando para el primer parcial. La inercia le permitió quebrar en el juego inicial del segundo set, y a partir de allí tuvo la responsabilidad de proteger la ventaja. No fue fácil.

Enfrentó dos break points en el 2-1 y uno más en el 3-2. Y el dirigido por Juan Carlos Ferrero los salvó todos.

Además, precipitó su 15ª victoria de la temporada al ganar en el 5-3 un nuevo game con la devolución. Una hora y 50 minutos necesitó Carlitos para avanzar, así como 28 tiros ganadores —15 con su potente derecha y 12 con su revés— que compensaron sus 22 errores no forzados. Tsitsipas, por su parte, conectó 20 winneres y cometió 30 errores no forzados (15 con el revés).

Alcaraz se reafirma hasta ahora como una misión imposible para Tsitsipas, quien llegó a ganar más puntos que el español en el duelo anterior a este entre ambos. En aquella oportunidad, también en Estados Unidos, no tuvo más que aplaudir la victoria rival en tercera ronda del US Open 2021. Este martes, a pesar de las ventajas y de las oportunidades de igualar en la segunda manga, el No. 5 del Ranking ATP volvió a encontrarse con la impotencia frente a la inspiración de Carlitos Alcaraz.

Y el español, por su parte, sigue enfocado en este Masters 1000 en el que aún no pierde sets. Este último triunfo, además, asegura su primera irrupción en el Top-15 del Ranking ATP. El próximo lunes aparecerá, al menos, en el puesto No. 15. Y podría subir más. Por ahora, deberá enfrentar el jueves a Miomir Kecmanovic, con quien no tiene antecedentes y quien viene de vencer a Taylor Fritz con parciales de 3-6, 6-1, 6-4.