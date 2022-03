Sánchez rumbo al abismo: el PSOE se desploma, empujado por la inflación y la ineptitud del Gobierno

Alberto Núñez Feijóo es uno de los nombres más populares en el actual panorama político. El próximo 1 de abril de 2022 se celebrará el XX Congreso Nacional del Partido Popular en Sevilla, y todo apunta a que será el gallego quien asumirá el liderazgo de los azules. Y, una vez que esto ocurra, se pondrá al frente de la oposición para ‘pararle los pies’ a Pedro Sánchez y los ‘podemitas’.

Alfonso Rojo reflexiona sobre esta actualidad y otros temas en su editorial del 31 de marzo de 2022. Además, en el programa de ‘La segunda dosis’, están Mario Garcés, Manuel Llamas, Rebeca Crespo y Antonio Naranjo para revisar y opinar sobre los nuevos acontecimientos en la política española.

Tras la crisis interna que sufría el PP a principios de 2022, la estabilidad parece tocar, por fin, la puerta de Génova. Esta calma se consolidará con la elección del nuevo presidente del Partido Popular y, en este sentido, todas las miradas están puestas en Alberto Núñez Feijóo.

Tal y como demuestra la carrera política de Feijóo, el hermetismo es uno de los rasgos más característicos. Por ello, aún no se conoce todos los nombres que está barajando el gallego para conformar el equipo que le acompañará en esta nueva etapa del PP. Hasta el momento, solo ha desvelado el nombre de Cuca Gamarra, actual Portavoz del Partido Popular. A través de un ‘tweet’, Feijóo afirma sobre Gamarra que:

Isabel Díaz Ayuso es un apoyo fiel a Núñez Feijóo. La presidenta de la Comunidad de Madrid podría convertirse el próximo mes de mayo de 2022 en la nueva presidenta del PP de Madrid, ya que, siguiendo la información que se publicó en ‘Periodista Digital’:

En este sentido, al menos, se sabe que Feijóo se desmarca por completo de las estrategias de Pablo Casado y Teodoro García Egea, quienes alargaron los congresos del partido con el objetivo de controlar cada uno de ellos. Ahora, por culpa de eso, aún quedan pendientes celebrar los congresos de Madrid, Extremadura, Cantabria, Cataluña, Murcia, Asturias, País Vasco y La Rioja.

Que se prepare Pedro Sánchez porque Feijóo no parece estar dispuesto a dejarle campar a sus anchas. En esta última semana de marzo de 2022, ‘Periodista Digital’ se hizo eco de unas declaraciones del gallego al periódico de ‘La Razón’ en las que asegura que:

«Para hablar de política de Estado debe haber un presidente del Gobierno que no actúe como secretario general de su partido y que no confunda al Estado con su Gobierno. También es difícil hablar de políticas de Estado con un presidente que gobierna con unos socios que no creen en España y que está al frente de un Gobierno en el que el 20 por ciento de sus ministros no comparten sus políticas ni respetan su liderazgo».