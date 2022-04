Congreso PP Sevilla: se afianza la alianza de Feijóo y Ayuso para derrocar a Sánchez

La actualidad política no da tregua.

En este 1 de abril de 2022, son dos acontecimientos los que acaparan toda la atención del foco mediático: el XX Congreso del Partido Popular en Sevilla y el caos sembrado por el Gobierno en las gasolineras de toda España.

En la editorial de este primer día de abril de 2022, Alfonso Rojo reflexiona en su editorial sobre estos temas y, además, en el programa de ‘La segunda dosis’ intervendrán Carlos García Adanero, Alfredo Perdiguero y Cynthia Díaz para hacer un repaso exhaustivo de cada punto del panorama político.

Sánchez y su cuestionable gestión con las gasolineras

Este mes de abril comienza haciéndose efectivo el descuento de 20 céntimos por litro en todos los carburantes de automoción (gasolinas, gasóleo y gas). Pero, de nuevo, Pedro Sánchez vuelve a sembrar el caos en España por culpa de su mala gestión, aunque, si tenemos en cuenta las prisas con las que se aprobó esta medida, tampoco sorprende tanto.

En esta ocasión, el ‘sanchismo’ podría estar cargándose a muchas pequeñas y medianas empresas propietarias de gasolineras. Hay que recordar que el 70% de este sector lo conforman pymes, las cuales, ya anuncian que no podrán hacer frente a la exigencias del Gobierno.

¿Cuáles son esas exigencias? Básicamente, el Gobierno pretende que sean las gasolineras las encargadas de aplicar el descuento prometido y, más adelante, les devolverán el dinero. De hecho, la Ministras de Hacienda, María Jesus Montero, afirmó el 31 de marzo de 2022 que, a partir de hoy, podrían solicitar la ayuda.

Sin embargo, no será hasta la semana próxima cuando se empezará a ingresar el dinero. Sin embargo, a esto hay añadirle otro ‘handicap’: no es lo mismo recibir el ingreso la semana que viene o dentro de un mes. De nuevo, el Gobierno no habla con claridad y alimenta la incertidumbre de estas pymes que, en muchos casos, no han tenido tiempo para prepararse y poder hacer frente a esta medida.

¿El culpable? Pedro Sánchez y todo su equipo de gobierno. Son ellos los que propician este caos y este descontento social que, cada vez, se amplía a más sectores de la población.

XX Congreso del PP

Hoy, viernes 1 de abril de 2022, comienza el XX Congreso del Partido Popular. Ha iniciado a las 11:00 en Sevilla. Este Congreso Nacional de carácter «extraordinario y urgente» para elegir al siguiente presidente del PP. Tras lo sucedido entre Pablo Casado y Isabel Díaz Ayuso, que provocó la dimisión de Casado. Este mismo escenario se dio en el X Congreso que proclamó como presidente a José María Aznar.

Esta tarde, se realizarán las intervenciones más esperadas por parte de todos. En primer lugar la de la presidente de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso y otros cuatro presidentes de gobiernos autonómicos. También tomarán la palabra los ex presidentes del partido, José María Aznar, Mariano Rajoy y Pablo Casado. Éste último, dará su tercer discurso de despedida, por si todavía no lo había hecho con todas y cada una de las personas relacionadas con el PP.

La tarde culminará con la presentación de la candidatura de Alberto Núñez Feijóo para ser el próximo presidente del partido.

El sábado, 2 de abril, los compromisarios votarán y más tarde se harán públicos los resultados. Esto seguramente supondrá la proclamación de Feijóo como nuevo líder del PP y dará su primer discurso como presidente de la formación.